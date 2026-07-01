САЩ удължиха оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС

Докога е удължен лицензът?

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи с още 30 дни оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС, предава БГНЕС.

Новият лиценз позволява на НИС да продължи дейността си, включително преработката на суров петрол.

„Току-що бяхме уведомени от OFAC, че оперативният лиценз за продължаване на работата на НИС е удължен с още 30 дни - до 31 юли. Така рафинерията в Панчево ще продължи да преработва суров петрол, което е от особено значение в условията на глобалната енергийна криза“, написа в „Инстаграм“ министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

На 26 юни НИС подаде до Министерството на финансите на САЩ ново искане за издаване на лиценз за оперативна дейност. В мотивите към него се посочва, че удължаването на разрешението е от ключово значение за гарантиране на нормалните доставки на горива за сръбския пазар.