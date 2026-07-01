Косово вдигна минималната заплата от днес

Увеличението беше одобрено от косовското правителство още миналата година

Брутната минимална работна заплата в Косово вече е 500 евро. Новият размер влиза в сила от днес, 1 юли 2026 г., съобщава вестник „Коха диторе“. Увеличението беше одобрено от косовското правителство още миналата година и се реализира на два етапа, цитира БТА.

Снимка: istockphoto

Първият етап започна на 1 януари 2026 г., когато минималната работна заплата беше повишена от 350 на 425 евро месечно. От 1 юли влиза в сила вторият етап от реформата, с който минималното брутно възнаграждение вече достига 500 евро. Отговорните институции ще следят за прилагането на решението.

Според доклад на базирания в Прищина мозъчен тръст – Института GAP, в периода от 2011 до 2023 г. брутната минимална работна заплата в Косово не е била променяна. През тези 12 години работниците под 35-годишна възраст са получавали минимална брутна заплата от 130 евро, а служителите над 35 години – 170 евро.

Институтът GAP отбелязва, че това разделение по възраст е премахнато през 2023 г., когато минималната работна заплата е била уеднаквена на 264 евро бруто за всички работници. Оттогава насам минималното възнаграждение в страната се увеличава последователно. За сравнение, в България минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. е 1213 лева, което се равнява на приблизително 620,20 евро.