И Goldman Sachs сигнализира за предстоящо петролно свръхпредлагане

Петролът Брент се търгува за около 73 долара за барел днес

Според Goldman Sachs Group световният пазар на петрол е на път да се върне към свръхпредлагане, тъй като въздействието на войната в Иран отшумява и трафикът през Ормузкия проток се възстановява.



Въпреки че се очаква покупките на суров петрол за попълване на стратегически резерви да затегнат световния пазар до известна степен, те само частично биха компенсирали очакваното пренасищане, посочи Саманта Дарт от GS в интервю за Блумбърг.



"След като се нормализират потоците през пролива, се очаква да изпаднем в свръхпредлагане", каза тя, добавяйки, че се очаква излишъкът да бъде средно малко над 3 млн. барела на ден през следващата година.





"Очакваме малко над 1 милион барела на ден само от възстановяването на Стратегическите петролни резерви (SPR) в световен мащаб, но все пак това би ни оставило близо 2 милиона барела излишък на ден", посочи Дарт.



През второто тримесечие на 2026 г. цените на двата водещи петролни фючърси - Брент и WTI - се сринаха с почти 30%, заличавайки всички печалби от конфликта, тъй като САЩ и Иран сключиха временно мирно споразумение и корабоплаването по ключовият воден път започна да се възстановява. През първите седмици на кризата Международната агенция по енергетика координира освобождаването на рекордните 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви на богатите страни в опит да ограничи цените и да осигури доставките. Тези запаси сега трябва да бъдат попълнени.



Като част от кампанията, администрацията на президент Доналд Тръмп използва Стратегическите петролни резерви на САЩ. Тези запаси спаднаха от 415 милиона барела в края на февруари до 331 милиона към 19 юни, според официални данни, което е най-ниското ниво от 1983 г. насам, предаде БНР.



Очакванията на Goldman Sachs, че условията на излишък на петролния пазар ще се върнат, съвпадат с очакванията на Morgan Stanley, която намали прогнозите си за цените на петрола на два пъти за малко повече от две седмици.



Преминаванията през Ормузкия проток - водният път, който свързва Персийския залив със световните пазари - продължават да се увеличават въпреки атаките срещу два кораба през последните дни. Междувременно Иран потвърди решимостта си да контролира морския трафик през протока, евентуално съвместно с Оман.





Очаква се износът през Ормузкия проток да се нормализира до края на този месец, каза Саманта Дарт.



На въпрос за предложение за налагане на транзитни такси на корабите, Дарт каза, че компаниите са по-малко загрижени за разходите, отколкото за регулаторната несигурност.



"Когато говоря с корабните компании, основното, което те казват, е: "Нямаме нищо против да плащаме такса, стига да има яснота относно правилата", каза тя, визирайки необходимостта да се избегне нарушаване на американските санкции.



Неофициална такса, която беше обсъждана преди това, възлизаше на около 1 долар за барел, цена, която не се различава съществено от нормалната ежедневна волатилност на цените на черното злато, отбеляза Дарт.



Междувременно петролните фючърси се търгуват на 1-ви юли без съществена промяна, като тези на петрола Брент са на ниво около 73 долара за барел, след като в пика на войната на САЩ и Израел с Иран те надхвърлили 126 долара. Фючърсите на американския лек суров петрол WTI пък се търгуват в началото на днешната търговия около 69,30 долара за барел.



Инвеститорите са в очакване на информация около текущите мирни преговори между САЩ и Иран в Доха. Американските преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф проведоха положителни дискусии в Катар, а техническите преговори с Иран напредват, съобщи висш служител от американската администрация. Двамата бяха в Доха за непреки преговори за облекчаване на напрежението около критичния воден път, който свързва производителите от Персийския залив със световните пазари.

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