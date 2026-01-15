САЩ спират имигрантските визи за 75 държави, наша съседка е в списъка

Вижте пълният списък с държави

Държавният департамент заяви, че е инструктирал консулските служители да спрат обработката на заявления за имигрантски визи от тези страни съгласно по-широкообхватна заповед, издадена през ноември, която затяга правилата за потенциални имигранти, считани за „публична отговорност“ в Съединените щати.

Спирането, което влиза в сила на 21 януари, не се отнася за заявления за неимигрантски или временни туристически или бизнес визи.

Защо се стига до тук?

Това е част от опитите на страната „да се справи с кандидатите, за които се смята, че е вероятно да се превърнат в публична отговорност“.

„Администрацията на Тръмп слага край на злоупотребите с имиграционната система на САЩ от страна на онези, които се стремят да извлекат богатство от американския народ“, обяви Държавният департамент.

„Обработката на имигрантски визи от тези 75 държави ще бъде временно спряна, докато Държавният департамент не преразгледа процедурите за обработка на имиграционните визи, за да предотврати пристигането на чуждестранни граждани, които биха получавали социални помощи и обществени помощи“, се казва в изявлението.

Кои държави влизат в списъка?

Списъкът включва още Русия, Иран, Сомалия, както и Афганистан, Бразилия, Египет и Колумбия.

Fox News публикува пълния списък на страните: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Бахамски острови, Бангладеш, Барбадос, Беларус, Белиз, Бутан, Босна и Херцеговина, Бразилия, Бирма, Черна гора, Камбоджа, Камерун, Кабо Верде, Колумбия, Кот д'Ивоар, Куба, Демократична република Конго, Доминика, Египет, Еритрея, Етиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Хаити, Иран, Ирак, Ямайка, Йордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Ливан, Либерия, Либия, Северна Македония, Молдова, Монголия, Мароко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Република Конго, Русия, Руанда, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Сенегал, Сиера Леоне, Сомалия, Южен Судан, Судан, Сирия, Танзания, Тайланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

