САЩ са на крачка от първото прекъсване на правителствената работа от близо седем години

САЩ са близо до първия си бюджетен блокаж от близо седем години насам заради партийните разногласия по въпросите на здравеопазването и бюджетните разходи, предаде Associated Press.

Ако Сенатът не приеме до 12:01 ч. местно време в сряда мярката на Камарата на представителите за удължаване на федералното финансиране за седем седмици, хиляди федерални служители може да бъдат временно освободени или съкратени, отбеляза БТА.

Демократите твърдят, че всяко споразумение за удължаване на крайния срок трябва да запази и изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и финансирането на правителството трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия". Той добави, че решението е „в ръцете на президента“, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс прогнозира, че страната върви към бюджетна блокада, тъй като демократите „няма да направят правилното нещо“.

Администрацията на Тръмп вече е изпратила инструкции до федералните агенции за действия при евентуално прекратяване на финансирането. Според директора на Службата за управление и бюджет към Белия дом Ръс Вот спирането на дейността може да бъде избегнато, ако Сенатът одобри законопроекта, приет от Камарата.

Макар че партийната безизходица по отношение на правителствените разходи е често срещано явление във Вашингтон, сегашната криза се случва в момент, когато демократите виждат рядка възможност да използват влиянието си за постигане на политически цели и когато техните избиратели се готвят за борба с Тръмп. Републиканците, които имат мнозинство от 53-47 гласа в Сената, вероятно ще се нуждаят от поне осем гласа от демократите, за да прекратят конфликта и да приемат законопроекта с 60 гласа, тъй като се очаква републиканецът Ранд Пол от Кентъки да гласува против.

Според плана на Вот единствените агенции, които биха продължили да функционират в краткосрочен, са тези, които са получили пари от "Един голям красив законопроект" на Тръмп, както бе наречен пакетът от данъци и мерки в размер на 4,1 трлн. долара от юли. Министерството на отбраната и Министерството на вътрешната сигурност бяха основните бенефициенти.

Обикновено при спиране на дейността на правителството служителите, считани за жизненоважни за обществената безопасност и защитата на държавната собственост, продължават да работят без заплащане, а тези, които не са, са пускани в неплатен отпуск, докато Конгресът не одобри ново финансиране на агенциите.

Но преди дни Вот е заявил на ръководствата на агенциите да се подготвят за масови уволнения, ако се стигне до спиране на дейността на правителството, и дори след това да "запазят минималния необходим брой служители".

Какво означава това за гражданите?

Спирането на работата на правителството може да застраши състоянието на икономиката, която вече е под натиск от ускоряваща се инфлация и отслабващ трудов пазар. То може да забави и ключови икономически доклади, които влияят върху пазарите и се следят внимателно от Федералния резерв при определянето на лихвената политика, пише Investopedia.

Забавяне на ключови данни

Забавянето на ключови данни може временно да остави инвеститори и политици без информация за състоянието на икономиката, тъй като публикуването на важни статистики ще бъде отложено. Очакваният в петък доклад за пазара на труда вероятно също ще се забави.

„Почти всички федерални статистически публикации ще бъдат спрени, а последващи доклади може да бъдат отложени, ако събирането на данни бъде нарушено“, посочват икономисти от Goldman Sachs

