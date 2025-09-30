В каква валута ще получаваме парите при връщане на стоки след еврото?

А какво се случва с промоциите?

От 1 януари 2026 г. животът в България ще бъде с нова валута – еврото. С промяната идват и конкретни правила за това как ще получаваме пари обратно при връщане на стоки и как ще се обозначават цените по време на промоции.

В каква валута ще ни връщат пари при рекламация или връщане на стока?

След официалното въвеждане на еврото всички суми в брой ще се връщат само в евро. Единственото изключение е краткият период на двойно обращение, когато левът и еврото ще се използват паралелно. Тогава търговците ще могат да върнат парите и в левове, но само ако в момента не разполагат с достатъчно евро на касата.

А какво се случва с промоциите?

В периода на двойното обозначение цените ще се изписват едновременно в левове и евро. Ако търговецът обявява намаление – например „20% отстъпка“ или „минус 10 лв.“ – той е длъжен да посочи крайната сума, която клиентът ще плати. Това означава, че промоцията трябва да е ясна и разбираема, без да се налага клиентът сам да изчислява новата цена.

Какво означава това за потребителите?

На практика правилата целят да направят прехода максимално ясен и безболезнен за хората. Връщането на пари ще става в единна валута, а крайните цени, особено при промоции, ще са изписани така, че да няма съмнения колко точно ще струва покупката.

Така още от първия ден с еврото можем да очакваме повече прозрачност и защита на потребителите както при плащания, така и при връщане на стоки или пазаруване с отстъпка.

