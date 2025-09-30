Тези 5 финансови технологии променят глобалните пазари

Финансовите технологии се развиват на бързи обороти

Финансовите технологии се развиват на бързи обороти. Преди години неща като изкуствен интелект и криповалути са били научна фантастика, днес са напълно истински неща, които използваме на ежедневна база.

Ето кои са 5-те финансови технологии, които могат да променят сектора, сопред анализ, цитиран от Tavex.

Изкуственият интелект в банковия сектор

AI е голямата тема на глобалните пазари през последните години. Повечето компании искат да внедрят изкуствен интелект, за да намалят разходите си. Един от начините, според анализа, е чрез банкиране, базирано на AI.

Банките могат да използват машинно обучение и големи масиви от данни, за да анализират моделите на разходи, да предвиждат паричните потоци и да генерират персонализирани финансови съвети.

Тези роботизирани съветници могат да създават инвестиционни портфейли въз основа на отговорите на клиентите и да дават съвети за личните финанси. Сингапурската банка DBS вече е пионер в тази технология и вероятно много други ще последват този пример.

Най-вероятно тези ботове няма скоро да заменят професионалните финансови консултанти, но могат да бъдат нискобюджетна опция за обикновените потребители да се информират.

Цифрови валути на централните банки (CBDCs)

Цифровите валути могат да бъдат нова форма на дигитална валута, която ще бъде изцяло под контрола на централните банки, като Федералния резерв на САЩ или Европейската централна банка. Това, казват от Tavex, е най-притеснителното развитие.

Настоящите пари са все още свързани с физическата парична система и не могат да бъдат проследявани или контролирани толкова лесно, както биха могли CBDCs.

Най-простият начин да ги опишем е като „криптовалути на централната банка“ (но без крипто частта), които ще бъдат управлявани чрез блокчейн система. Поддръжниците на тази идея твърдят, че тя ще ускори функционирането на банковата система, ще намали измамите и ще повиши сигурността.

Въпреки това, внедряването на CBDCs ще бъде сериозен удар върху малкото останала финансова поверителност в дигиталната ера. В момента никой не знае кой използва 100 евро или 100-доларова банкнота – транзакциите между фирми и хора остават частни и под контрола на съгласилите се страни.

Квантови финанси

Този тип финанси представляват неконвенционална изследователска област в икономическата физика, която се стреми да използва методи и теории от квантовата физика за решаване на икономически проблеми.

Квантовите изчисления вече се използват и изследват за редица финансови приложения, включително разкриване на измами, прогнозиране на цените на акциите, оптимизация на портфейли и препоръки за продукти.

С развитието на по-мощни чипове, по-големи центрове за данни и по-добри компютри, тази технология може да намери все по-голямо приложение в бъдеще. Текущите оценки предполагат, че до 2035 г. може да се появи първият широко използваем квантов компютър.

Ако бъде приложен в областта на финансовите операции, той би могъл да революционизира оценката на риска, да извършва търговия с невъобразима скорост и да генерира безброй прогнози, които да анализира за най-добрия възможен резултат.

Високочестотна търговия (HFT)

Високочестотната търговия (High Frequency Trading – HFT) използва мощни компютри и алгоритми за извършване на множество сделки само за няколко секунди. В момента тези програми се използват за краткосрочни инвестиционни сделки, като реагират на важни пазарни данни, които трейдърите могат незабавно да използват.

Често HFT е критикувана, че изкривява пазара и дава предимство на големите корпорации, които могат да си позволят тази технология.

Тази технология се използва от години, но към момента се реализира чрез сложни алгоритми, програмирани за изпълнението на определени задачи.

Финансови суперприложения

По-младите потребители предпочитат банкови приложения и финансови платформи като Revolut, PayPal, Robinhood, Binance, Venmo и други.

Въпреки че сме свидетели на масово нарастване на тези приложения по света, Китайският пазар и местните финтех компании са пионер в развитието на „суперприложения“.

Приложения като WeChat интегрират плащания, финансови услуги, комуникации, социални медии, транспортни услуги, доставка на стоки и електронна търговия – всичко в една екосистема чрез едно приложение. Това е Amazon, Instagram, Uber, PayPal, WhatsApp и още много в едно приложение.

Подобен подход се следва и от Careem, компания, базирана в ОАЕ, която се надява да повтори успеха на WeChat в Близкия изток.

