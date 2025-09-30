600 000 долара на година: Разводът на Кидман и Ърбан като бизнес сделка

Кои финансови условия оформят развода на Никол Кидман и Кийт Ърбан

Никол Кидман и Кийт Ърбан официално са прекратили брака си след 19 години заедно. Това съобщават People. Двамата сключиха брак през юни 2006 г. и имат две дъщери – Сънди Роуз, която е на17 г. и Фейт Маргарет, която е на 14 г. Новината бележи края на една от най-възхищаваните връзки в Холивуд.

Източници, близки до семейството, споделят, че Кидман е опитала да спаси брака, като сестра ѝ Антония е била нейна основна опора. Въпреки това двойката живее разделена още от началото на лятото на 2025 г., съобщава TMZ. Предбрачният договор на двойката обаче е нещото, което приковава вниманието.

Какво казва предбрачният договор?

Според информация на RadarOnline.com, разводът може да донесе на кънтри звездата милиони. Въпреки че още през 2006 г. Кидман и Ърбан подписват предбрачен договор, споразумението съдържа необичайни клаузи. Една от тях е т.нар. „клауза за кокаин“, според която Ърбан получава по 600 000 долара за всяка година брак – сума, която вече надхвърля 11 милиона долара. Единственото условие: той трябва да се въздържа от наркотици и алкохол.

Когато двамата се срещат през 2005 г., певецът е в плен на зависимости. След сватбата именно Кидман организира намеса, довела до тримесечния престой на Ърбан в рехабилитация – решение, което той по-късно определя като животоспасяващо.

„Това е моментът, в който тя наистина трябваше просто да си тръгне“, признава Ърбан пред Опра Уинфри през 2010 г. „Просто се радвам, че не го направи.“

В интервю за Rolling Stone той допълва: „Бях много благословен, че Ник се намеси. Имах сплотена група приятели около мен за интервенцията.“

Кидман също говори за този период, казвайки пред Vanity Fair: „Повече от готова съм да извървя пътя с него.“

Състоянията зад развода

Никол Кидман е носителка на „Оскар“ и сред най-високоплатените актриси в света, с приблизително 250 млн. долара нетно богатство. Докато Кийт Ърбан, кънтри звезда от световна величина, със състояние около 75 млн. долара.

Общото им богатство се оценява на 325 млн. долара. Финансовите и попечителските подробности засега остават неразкрити, но източници твърдят, че и двамата се стремят към приятелска раздяла с приоритет благополучието на дъщерите си.

Професионален път напред

Кидман наскоро завърши снимките на „Практическа магия 2“ в Лондон, а Ърбан продължава турнето си в САЩ, като следващият му концерт е на 2 октомври в Хърши, Пенсилвания. Въпреки публичната демонстрация на обич това лято, когато Кидман отбеляза годишнината им с трогателна публикация в Instagram, близки до семейството твърдят, че бракът вече е бил под напрежение.

