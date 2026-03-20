САЩ обмислят облекчаване на санкциите върху иранския петрол

САЩ обмислят частично облекчаване на санкциите върху иранския петрол в опит да ограничат въздействието на войната с Иран върху енергийните пазари, съобщава BBC, цитирано от БГНЕС.

Финансовият министър Скот Бесент заяви, че подобен ход може да увеличи наличните количества петрол за световните пазари, на фона на рязко покачващите се енергийни цени заради нарушения в доставките и производството.

Ако бъде реализирано, това би представлявало рязък обрат в дългогодишната американска политика, макар ефектът да остава неясен. Експерти предупреждават, че въздействието върху цените вероятно ще бъде ограничено и може да доведе до допълнителни приходи за Иран.

Снимка: iStock

Бесент посочи, че се обсъжда премахване на ограниченията за ирански петрол, който вече е в морето, около 140 милиона барела, което според него може временно да понижи цените за 10 до 14 дни.

Президентът Доналд Тръмп не даде ясен отговор дали ще подкрепи идеята, заявявайки, че САЩ ще направят „всичко необходимо“, за да овладеят цените.

Експерти подчертават, че предлаганите количества са ограничени и няма да окажат значително влияние върху пазара. Освен това част от този петрол вече достига до купувачи въпреки санкциите.

Предложението идва след други мерки на САЩ за увеличаване на доставките, включително освобождаване на резерви и временно облекчаване на санкции върху руския петрол, което предизвика критики в Европа.

Снимка: Reuters

Обмислянето на подобен ход показва нарастващото безпокойство във Вашингтон от енергийния шок, предизвикан от конфликта. Войната вече е нарушила значителна част от световните доставки, като около една десета от глобалния петролен поток е засегната, включително заради блокирането на ключовия Ормузки проток.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN