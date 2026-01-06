BGN → EUR

Свят САЩ дават 2,7 млрд. долара за обогатяване на уран

САЩ дават 2,7 млрд. долара за обогатяване на уран

Свят

bTV Бизнес екип

Мярката е част от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от руските доставки

Американското Министерство на енергетиката обяви, че възлага поръчки на обща стойност 2,7 милиарда долара на три компании за увеличаване на обогатяването на уран в страната през следващите 10 години. Мярката е част от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от руските доставки.

Китай доби първия барел прирден уран от ключово находище

Договорите изискват компаниите да предоставят услуги по обогатяване на нискообогатен и високообогатен уран за съществуващи атомни електроцентрали, както и за нови, по-малки модулни реактори, пише БТА.

"Днешните договори показват, че тази администрация е ангажирана с възстановяването на сигурна верига за доставки на ядрено гориво, способна да произвежда необходимото гориво за реакторите от днес и усъвършенстваните реактори от утре", заяви министърът на енергетиката Крис Райт.

