САЩ дават 2,7 млрд. долара за обогатяване на уран

Мярката е част от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от руските доставки

Американското Министерство на енергетиката обяви, че възлага поръчки на обща стойност 2,7 милиарда долара на три компании за увеличаване на обогатяването на уран в страната през следващите 10 години. Мярката е част от усилията на САЩ да намалят зависимостта си от руските доставки.

Договорите изискват компаниите да предоставят услуги по обогатяване на нискообогатен и високообогатен уран за съществуващи атомни електроцентрали, както и за нови, по-малки модулни реактори, пише БТА.

"Днешните договори показват, че тази администрация е ангажирана с възстановяването на сигурна верига за доставки на ядрено гориво, способна да произвежда необходимото гориво за реакторите от днес и усъвършенстваните реактори от утре", заяви министърът на енергетиката Крис Райт.

