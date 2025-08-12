1 USD
Свят Китай доби първия барел прирден уран от ключово находище

Китай доби първия барел прирден уран от ключово находище

Свят

bTV Бизнес екип

Това е важен етап в стремежа на Пекин да укрепи енергийната си сигурност

Китай произведе първия барел природен уран в най-големия уранов проект в страната, което е важен етап в стремежа на Пекин да укрепи енергийната си сигурност и да намали зависимостта си от вноса, съобщи Китайската национална ядрена корпорация (CNNC).

Демонстрационният проект National Uranium No. 1 (Guoyu No. 1) в басейна Ордос в северната част на Вътрешна Монголия произведе първата продукция, се казва в изявление на CNNC. Според данни на корпорацията, до 2030 г. производството на уран в находището ще надхвърли 5000 тона годишно. Държавната информационна агенция „Синхуа“ определи пускането на проекта в експлоатация като „пробив“, който се очаква да повиши конкурентоспособността на Китай в добива и преработката на уран.

Цените на петрола се повишиха

Строителните работи за добив чрез подземно излужване започнаха през юли 2024 г. като част от по-широка национална стратегия за увеличаване на вътрешното производство на уран на фона на нарастващото търсене от страна на разширяващия се парк от атомни електроцентрали.

През последните години Китай активизира проучването и добива чрез редица големи открития, особено във Вътрешна Монголия, и разви технологии за разработване на нискокачествени находища от пясъчен тип, които по-рано се считаха за икономически нецелесъобразни. CNNC съобщи, че се реализират и други проекти.

