САЩ бавят продажбата на активите на "Лукойл" с цел натиск върху Русия

Съединените щати отлагат продажбата на международните активи на Лукойл, за да засилят натиска върху Русия в рамките на мирните преговори за Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с обсъжданията. Според информацията решението е свързано с опит да се използва сделката като инструмент в дипломатическия процес, предава БНР.

В четвъртък Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) ще удължи крайния срок за потенциалните купувачи – от 28 февруари до 1 април, показва документ на службата, видян от агенцията. Това е поредно отлагане на процедурата по финализиране на сделки за активите на компанията.

През последните седмици представители на САЩ, Русия и Украйна не са постигнали съществен напредък в разговорите, проведени в Женева, Абу Даби и Маями. В рамките на дискусиите са били разгледани и американските санкции срещу държавната петролна компания Роснефт, както и срещу „Лукойл“, твърдят източниците. Нов кръг преговори между трите страни е насрочен за март.

Откакто Вашингтон наложи санкции на двете руски петролни компании през октомври 2025 г., OFAC вече три пъти е удължавала срока за водене на преговори относно чуждестранните активи на „Лукойл“, оценявани на 22 милиарда долара. По думите на неназован американски представител, Министерството на финансите е взело решението, за да подпомогне текущите разговори и да постигне споразумение, което подкрепя усилията на президента Доналд Тръмп да ограничи приходите на Русия и да насърчи постигането на мир.

Евентуална сделка предвижда „Лукойл“ да не получава авансови плащания, а средствата от продажбата да бъдат преведени по замразена сметка под юрисдикцията на САЩ. Според друг източник сделката би могла да бъде финализирана дори и без окончателно мирно споразумение. Санкциите доведоха до принудителна продажба на международното портфолио на компанията – от находища и рафинерии до бензиностанции от Ирак до Финландия, като интерес към търга са проявили повече от дузина кандидати.

Процесът първоначално се координираше от OFAC, но впоследствие е бил разширен с участието на висши представители на Белия дом, Министерството на финансите и Държавния департамент, като финансовият министър Скот Бесънт е поел по-пряка роля. Институциите, както и „Лукойл“, не са отговорили на запитванията за коментар относно връзката между удължаването на срока и хода на преговорите.

По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според разузнавателна информация руският пратеник Кирил Дмитриев е предложил на администрацията на Тръмп икономическа сделка на стойност 12 трилиона долара, включваща и активи на „Лукойл“, което може допълнително да усложни процеса. Сред компаниите, подписали споразумения с „Лукойл“, са Carlyle Group, Midad Energy, както и инвеститорът Тод Боели в партньорство с Xtellus Partners и Alliance Investment Partners. В активни разговори за портфолиото е и партньорство между Chevron и базираната в Тексас Quantum Capital Group, макар че засега не е постигнато окончателно съгласие по условията.

