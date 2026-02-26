Собственикът на „Лукойл“ заплаши България с международен арбитраж

От компанията се позовават на действаща спогодба между България и Швейцария
Собственикът на част от активите на руската компания „Лукойл“ в България – „Литаско“ – отправи заплаха към страната ни за завеждане на арбитражно дело заради назначаването на особен управител. Това става ясно от прессъобщение на швейцарското дружество, цитира БНТ.
От компанията се позовават на действаща спогодба между България и Швейцария. Според позицията им, след като държавата поеме управлението на активите на „Лукойл“ у нас, следва да бъде изплатено обезщетение на собственика.
За особен управител на шестте дружества на „Лукойл“, сред които и рафинерията в Бургас, беше назначен бившият директор на НАП Румен Спецов. Решението беше взето от правителството на Росен Желязков. Назначението му дойде във връзка с наложените от САЩ и Великобритания санкции срещу руските компании „Лукойл“ и „Ростнефт“.
Още през ноември съществуваше риск най-голямата рафинерия в страната да преустанови работа. В момента „Лукойл“ води преговори с потенциални инвеститори за продажбата на своите чуждестранни активи, включително и тези в България.
