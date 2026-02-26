Собственикът на „Лукойл“ заплаши България с международен арбитраж

От компанията се позовават на действаща спогодба между България и Швейцария

Собственикът на част от активите на руската компания „Лукойл“ в България – „Литаско“ – отправи заплаха към страната ни за завеждане на арбитражно дело заради назначаването на особен управител. Това става ясно от прессъобщение на швейцарското дружество, цитира БНТ.

Снимка: Ройтерс

От компанията се позовават на действаща спогодба между България и Швейцария. Според позицията им, след като държавата поеме управлението на активите на „Лукойл“ у нас, следва да бъде изплатено обезщетение на собственика.

За особен управител на шестте дружества на „Лукойл“, сред които и рафинерията в Бургас, беше назначен бившият директор на НАП Румен Спецов. Решението беше взето от правителството на Росен Желязков. Назначението му дойде във връзка с наложените от САЩ и Великобритания санкции срещу руските компании „Лукойл“ и „Ростнефт“.

Още през ноември съществуваше риск най-голямата рафинерия в страната да преустанови работа. В момента „Лукойл“ води преговори с потенциални инвеститори за продажбата на своите чуждестранни активи, включително и тези в България.

