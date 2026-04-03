Със 178 000 са нараснали през март работните места в САЩ

Безработицата леко е намаляла до 4,3 процента

Трудовият пазар в САЩ се е възстановил силно през март, като са били заети много повече работни места от очакваното, информира Си Ен Би Си.

Работните места, без отчитане на селското стопанство, са се увеличили със 178 000 след намаляването със 133 000 през февруари. Експерти, анкетирани от "Дау Джоунс", очакваха растеж от 59 000 работни места.

Февруарските данни да преразгледани надолу с 41 000, а януарските - нагоре с 34 000 до 160 000, което дава средно тримесечно равнище от 68 000.

Секторът на здравеопазването допринася в голяма степен за този ръст, като в него са били създадени 76 000 нови работни места, предаде БТА. В строителството е отбелязан ръст от 26 000, а в транспорта и складирането ръстът е с 21 000.

От друга страна, работните позиции в структури на федералната влас са намалели с 18 000, а във финансовите дейности - с 15 000 работни места.

Безработицата леко е намаляла до 4,3 процента при 4,4 на сто през февруари.