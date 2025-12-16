Българските туристи пълнят хотелите в Охрид за Нова година

По-малък, но стабилен брой гости идват от Сърбия

Македония се радва на силно туристическо присъствие около новогодишните празници. Македонското издание Денар съобщава, че тази година интересът към новогодишните празници е по-изразен от миналата година, особено в Охрид, където хотелските капацитети бавно се запълват.

По-голямата част от гостите, които вече са резервирали пътувания, идват от България. Това са организирани групи, но също така по-малки компании и семейства, които традиционно избират Охрид, за да посрещнат Нова година.

„Българските гости знаят какво търсят - добра музика, оживена атмосфера и усещане, че празникът се отбелязва без преувеличение, но и без студенина“, казват експерти по туристически тенденции пред изданието, добавяйки, че именно тази комбинация прави Охрид привлекателен за новогодишните празници.

По-малък, но стабилен брой гости идват от Сърбия, предимно за по-кратки престои, докато в периода около католическата Коледа доминират туристите от Гърция.

Ресторантите и хотелите вече подготвят организирани новогодишни тържества, с внимателно изработени менюта, музикални програми и, както казват домакините, онази малка импровизация, без която един празник не е празник.

Подобна картина се очаква и в Скопие. Столицата традиционно привлича чуждестранни туристи за новогодишните празници, някои чрез туристически агенции, а други самостоятелно, чрез онлайн платформи за резервации.

Според експерти по туризъм, именно тези индивидуални пристигания стават все по-важни през последните години. Хората идват без план, разхождат се, задават въпроси, откриват и това, казват те, е добър знак за града.

„Когато един турист не идва само за събитие, а за цялостно преживяване, тогава знаеш, че правиш нещо правилно“, коментират туристически анализатори.

Скопие и Охрид, всеки по свой начин, предлагат точно тази смесица от празнична атмосфера и ежедневна оживеност, без прекален блясък, но с достатъчно съдържание.

