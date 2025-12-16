Българските туристи пълнят хотелите в Охрид за Нова година

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
САЩ отхвърли офертата на Xtellus за активите на „Лукойл“
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
По-малък, но стабилен брой гости идват от Сърбия
Македония се радва на силно туристическо присъствие около новогодишните празници. Македонското издание Денар съобщава, че тази година интересът към новогодишните празници е по-изразен от миналата година, особено в Охрид, където хотелските капацитети бавно се запълват.
По-голямата част от гостите, които вече са резервирали пътувания, идват от България. Това са организирани групи, но също така по-малки компании и семейства, които традиционно избират Охрид, за да посрещнат Нова година.
„Българските гости знаят какво търсят - добра музика, оживена атмосфера и усещане, че празникът се отбелязва без преувеличение, но и без студенина“, казват експерти по туристически тенденции пред изданието, добавяйки, че именно тази комбинация прави Охрид привлекателен за новогодишните празници.
По-малък, но стабилен брой гости идват от Сърбия, предимно за по-кратки престои, докато в периода около католическата Коледа доминират туристите от Гърция.
Ресторантите и хотелите вече подготвят организирани новогодишни тържества, с внимателно изработени менюта, музикални програми и, както казват домакините, онази малка импровизация, без която един празник не е празник.
Подобна картина се очаква и в Скопие. Столицата традиционно привлича чуждестранни туристи за новогодишните празници, някои чрез туристически агенции, а други самостоятелно, чрез онлайн платформи за резервации.
Според експерти по туризъм, именно тези индивидуални пристигания стават все по-важни през последните години. Хората идват без план, разхождат се, задават въпроси, откриват и това, казват те, е добър знак за града.
„Когато един турист не идва само за събитие, а за цялостно преживяване, тогава знаеш, че правиш нещо правилно“, коментират туристически анализатори.
Скопие и Охрид, всеки по свой начин, предлагат точно тази смесица от празнична атмосфера и ежедневна оживеност, без прекален блясък, но с достатъчно съдържание.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство
Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България