БГ Бизнес 200 зарядни станции за електромобили ще бъдат изградени у нас

200 зарядни станции за електромобили ще бъдат изградени у нас

bTV Бизнес екип

До момента устройствата са инсталирани в 18 града - ето кои

Веригите зарядни станции "Electrocharge" и бензиностанции "Petrol" обявиха стратегическо партньорство за разширяване на инфраструктурата за електромобили в България. В рамките на следващите три години двете компании планират да изградят над 200 зарядни точки на основни пътни артерии, магистрали и ключови градски локации, цитира БТА.

Снимка: iStock

Първата вече функционираща станция се намира на бензиностанция Петрол“ на бул. Симеоновско шосе“ в столичния квартал Малинова долина“ и разполага с 120 kW DC зарядно устройство. Локацията е избрана заради лесния достъп както до вътрешноградската мрежа, така и до Околовръстния път, което я прави удобна за шофьори на електромобили.

Целта на разширяването на мрежата е да се осигури по-равномерно покритие в страната и да се подкрепи развитието на електромобилността чрез предвидима и надеждна зарядна инфраструктура. Партньорството се очаква да улесни значително достъпа до бързо зареждане за повече потребители.

Бизнес на високи скорости: Как Франсоа Опиер промени облика на Dacia

„Electrocharge“ започна изграждането на своята верига зарядни станции „Electrocharge“ в края на 2024 г. До момента устройствата са инсталирани в 18 града, включително София, Варна, Плевен, Благоевград, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Станциите са оборудвани с модерни технологии, осигуряващи бързо и ефективно зареждане на електромобили.

Разширяването на мрежата цели да подкрепи нарастващото търсене на електромобили в страната и да създаде устойчива и надеждна система за зареждане, която да отговаря на нуждите на шофьорите както в градските центрове, така и по основните пътни артерии.

