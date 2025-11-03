Санкциите тежат все по-силно: Русия не успява да замести западния внос

Международно изследване показва, че Москва не успява да компенсира липсата на западни технологии, което води до спад на производството

Русия не успява да намери пълноценна алтернатива на вносните стоки, попадащи под западните санкции след началото на войната в Украйна. Това показва мащабно изследване на икономисти от Университета в Антверпен, Университета „Помпеу Фабра“, MIT Sloan School и Университета в Лозана, обхващащо периода 2017–2024 г. Според анализа, въпреки активното използване на посредници и т.нар. „приятелски“ държави, вносът на санкционирани стоки към юли 2024 г. е намалял с близо една трета. Около 36% от общия внос на Русия вече е под санкции, а най-засегнати са високотехнологичните сектори – електроника, автомобили, дронове и микрочипове.

Зависимост без изход

Снимка: iStock

След въвеждането на ограниченията доставките от западни държави са се свили с 80%. Част от дефицита е компенсиран чрез реекспорт от държави като Турция, Казахстан и Китай, но общият внос на санкционирани продукти все пак е спаднал с 27%. Резултатът е сериозен удар върху руската индустрия. Компаниите, които преди са внасяли от санкционирани държави, са загубили средно 14% от приходите си, а в секторите на науката и технологиите спадът достига 20%. Дори военнопромишленият комплекс отчита 15% по-ниски продажби.

Освен това вероятността засегнатите компании да спечелят договор за държавна поръчка е намаляла с над 2 процентни пункта, а общият обем на поръчките е спаднал с 31%. За разлика от периода след санкциите през 2014 г., този път руското правителство не е осигурило компенсаторни държавни поръчки за засегнатите фирми.

Удар върху иновациите

Снимка: iStock

Икономистите обясняват, че санкциите са нарушили ключови производствени и логистични вериги, като ограничават технологичния капацитет на страната и задълбочават изоставането ѝ спрямо индустриализирания свят. Липсата на достъп до модерни компоненти спира обновяването на производствата, включително в отбранителния сектор.

Анализаторите отбелязват, че за разлика от 2014 г., сегашната ситуация е утежнена от по-строги вътрешни регулации и корупционен натиск. Увеличението на наказателните дела срещу държавни служители, отговарящи за обществени поръчки, е довело до ефекта „резултати над законност“ – държавата концентрира средства в малък кръг от големи компании, което потиска конкуренцията и спъва развитието на частния сектор.

Икономика в задънена улица

Снимка: iStock

Според експерти, неспособността на Русия да замени западните технологии и оборудване е стратегически провал, който подкопава дългосрочната устойчивост на нейната икономика. В краткосрочен план Москва успява да поддържа производство чрез паралелен внос и заобикаляне на санкциите, но без достъп до иновации и модерни технологии, страната рискува да остане в технологична и икономическа изолация.

