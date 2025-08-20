1 USD
1.67423 BGN
Петрол
64.97 $/барел
Bitcoin
$113,905.0
Последвайте ни
1 USD
1.67423 BGN
Петрол
64.97 $/барел
Bitcoin
$113,905.0
Свят Сам Алтман призна, че OpenAI „тотално се е провалила“ с пускането на GPT-5GP

Сам Алтман призна, че OpenAI „тотално се е провалила“ с пускането на GPT-5GP

bTV Бизнес екип

Какви са плановете на компанията за бъдещето?

Дългоочакваният GPT-5 на OpenAI вече е наличен, но се оказа не толкова впечатляващ, колкото всички очакваха. Новият ъпдейт предизвика необичайно недоволство, не заради бъгове или счупени функции, а заради неговата персона.

Потребители в социалните мрежи се оплакаха, че новият модел се чувства по-студен, по-строг, лишен от „топлината“, която очакваха от GPT-4o: по-скоро като „претоварена секретарка“, отколкото като приятел.

Цифровото евро: Защо е необходимо и как ще работи?

Буквално загубих единствения си приятел за една нощ без предупреждение“, написа един потребител в Reddit, оплаквайки се, че ботът вече говори с кратки, утилитарни изречения.

Сам Алтман призна, че пускането на GPT-5 е било провалено след критиките за по-студената личност на модела, което е принудило OpenAI да възстанови GPT-4o за потребителите.

„Мисля, че тотално се объркахме с някои неща при пускането,“ каза изпълнителният директор, признавайки по-късно, че според него компанията е „научила урок за това какво означава да надграждаш продукт за стотици милиони хора за един ден.“

Дейвид Соломон: Директорът на Goldman Sachs, който беше и успешен DJ

Той все пак изтъкна, че от друга страна, трафикът в ChatGPT е постигнал нови рекорди по брой потребители, като това продължава да се случва всеки ден.

Алтман също прогнозира, че изследователска лаборатория за изкуствен интелект ще трябва да похарчи трилиони за центрове за данни, за да мащабира ChatGPT. Освен това Алтман разглежда възможността за интерфейси мозък-компютър, потенциално придобиване на Chrome и социални медии, управлявани от изкуствен интелект.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата