Дейвид Соломон: Директорът на Goldman Sachs, който беше и успешен DJ

Как музиката среща корпоративния свят?

Докато Уорън Бъфет свири на укулеле, Лари Елисън се разхожда с яхта, а Опра Уинфри чете книги, Дейвид Соломон – главен изпълнителен директор на Goldman Sachs от 2018 г. – предпочита пултовете за диджеи. В музикалните среди той е познат като DJ D-Sol, а хобито му се превръща в неочаквано популярен начин да съчетае страст и професионален имидж.

Как се ражда идеята за DJ D-Sol?

Любовта му към музиката се заражда почти случайно. След запознанство с продуцента Пол Оукънфолд Соломон се потапя в основите на смесването на парчета. Първият му сет е пред почти празен клуб в Ню Йорк, но до полунощ залата вече е препълнена.

„Да наблюдаваш как музиката влияе хората е завладяващо“, споделя Соломон. Оттогава неделните следобеди не са вече за анализи и отчети – банкерът прекарва времето си с лаптоп и пулт.

Лятото на 2018 г. хобито прераства в музикален проект: излиза първият му сингъл Don’t Stop, ремикс на Fleetwood Mac, който бързо набира популярност в Spotify.

Година по-рано The New York Times вече отбелязва необичайната страст на финансиста. Соломон тогава си поставя ултиматум: или се отдава сериозно на музиката, или спира. Избира първото.

Музиката среща корпоративния свят

Музикалното му амплоа носи и неочакван бонус: прави го по-достъпен за служителите. Младите анализатори, които преди избягвали срещи с „шефа в асансьора“, вече могат да разговарят с него за музика.

„Музиката ме свързва с хората по начин, по който бизнесът не може“, признава Соломон.

Но границата между хоби и корпоративен имидж е тънка. Според Financial Times, притесненията на борда на Goldman Sachs, че диджейската кариера може да засенчи ролята му на банкер, водят до решението музикалните изяви да бъдат прекратени.

Последната му голяма сцена остава фестивалът Lollapalooza през юли 2022 г.

„Музиката не беше разсейване за Дейвид. Медийното внимание беше“, коментира говорител на Goldman Sachs.

