Мъж с водолазен костюм задигна над 10 хиляди долара от ресторант на Disney

Обирът е станал през нощта

Длъжностни лица обвиниха мъж, че е отплулвал с водолазна екипировка, след като е завързал служители на ресторант на Disney и е откраднал хиляди долари в брой.

Paddlefish, популярен ресторант в Disney Springs в Орландо, Флорида, е бил нападнат от престъпник, според доклад за инцидента, получен от Fox 35. Разбира се, че обирът е станал през нощта и е бил организиран от мъж, облечен във водолазен костюм и с очила.

Изданието съобщи, че неназованият мъж е нахлул в офиса на управителя, нареждайки на хората вътре да „паднат“ на колене и да „затворят очи“. Той си тръгнал две минути по-късно, когато служителите на Paddlefish са се обадили за полицейска помощ чрез 911, според подадения доклад, съобщава NBC news.

Офисът на шерифа на окръг Ориндж смята, че лицето, което е било облечено в неопренов костюм и е носело очила, не е било въоръжено. Снимка, споделена от полицията, обаче потвърждава, че нападателят е имал предмет, който е държал към обектива на охранителна камера.

Местна полиция 12 съобщи, че мъжът е влязъл в сградата на изкуственото езеро Буена Виста малко след полунощ. След това е излязъл по същия път. В момента не е ясно с колко пари е откраднал крадецът, съобщи Fox 35. Смята се обаче, че цената е между 10 000 и 20 000 долара.

Според Local 12, персоналът на Paddlefish е невредим и е успял да почисти и да отвори ресторанта за гостите на Disney Springs 12 часа по-късно.

Ресторантът, специализиран в морски дарове, се намира на борда на акостирал модерен параход в Walt Disney World Resort.

Яхтеното преживяване отвори врати през февруари 2017 г., заменяйки бившия Fulton's Crab House след многомилионна трансформация, която включваше пълен ремонт с чисто нов дизайн. Въпреки че работи в имот на Disney, ресторантът със 760 места е частна собственост и се възползва от силната охрана на компанията.

Disney Springs ще разшири мерките си за сигурност. Всички гости, пристигащи в търговския и развлекателен център, ще бъдат подложени на проверки за сигурност, които включват преминаване през металотърсачи и проверка на багажа.

Преди това хората, пристигащи на това място, заобикаляха тази процедура.

