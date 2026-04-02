Съкращават добива на руски петрол заради дрон атаките

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
20% от общия експортен капацитет на Русия е извън строя
Съкращенията на производството на руски петрол са неизбежни, тъй като ударите на Украйна по пристанищната инфраструктура, тръбопроводите и рафинериите са намалили експортния капацитет с 1 милион барела на ден, или една пета от общия капацитет, съобщиха в четвъртък три източника от индустрията. Намаляването на производството в Русия, втория по големина износител в света, би увеличило напрежението върху световните доставки, тъй като петролните пазари вече са разтърсени от безпрецедентни прекъсвания на доставките поради конфликта в Близкия изток.
Украйна засили атаките срещу инфраструктурата за износ на петрол на Русия през последния месец, съобщава БНР. При най-тежките си удари с дронове през продължаващата повече от четири години война, Украйна е насочила атаките срещу балтийските пристанища Уст-Луга и Приморск, в стремежа си да отслаби руската икономика.
Поне 20% от общия експортен капацитет на Русия е извън строя, което е спад от пика от 40% през март, но все пак е достатъчно, за да окаже влияние върху руското производство на петрол, третото по големина в света след Съединените щати и Саудитска Арабия.
Голямото балтийско пристанище Уст-Луга на Русия спря износа на петрол преди седмица след тежки удари с дронове и последвали пожари. Тъй като украинските дронове атакуват както експортна инфраструктура, така и местни рафинерии, руската нефтопроводна система е задръстена с петрол и хранилищата се пълнят, казаха източниците на агенцията.
Това означава, че някои нефтени находища ще трябва да намалят производството си, за да избегнат по-нататъшно наводняване на системата, казаха те.
Русия се възползва от скока на цените на петрола, откакто започнаха атаките на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, но намаляването на производството на енергия все пак ще навреди, тъй като петролът и природният газ представляват една четвърт от приходите в държавния бюджет.
Още преди атаките срещу балтийските пристанища, експортният капацитет на Русия беше свит, тъй като тръбопроводът ѝ "Дружба", който доставя петрол на Унгария и Словакия, е спрян от януари. Повече от 80% от руския петрол се изпомпва от държавния монополист в тръбопровода "Транснефт".
Според източниците, "Транснефт" е уведомила износителите, че Уст-Луга не е в състояние да зарежда петрол в съответствие с първоначалния график за износ поради скорошните щети. Един от източниците каза, че "Транснефт" също така е заявила, че не е в състояние да приеме в системата си пълните обеми петрол от производители, планирани за износ през Уст-Луга.
ОПЕК заяви по-рано, че руското производство на петрол е било 9,184 милиона барела на ден през февруари, като иИзточниците на Ройтерс не могат да кажат с колко може да бъде намален добивът. Те казаха, че графикът за товарене на износ на петрол от Уст-Луга за първата половина на април не се очаква да бъде завършен, въпреки че разпределението на товаренето за втората половина на месеца остава в сила до второ нареждане.
Според руски данни, производството на петрол в страната е спаднало само с 0,8% до 10,28 милиона барела на ден миналата година, което представлява около една десета от световното производство, въпреки западните санкции и украинските атаки с дронове срещу рафинерии.
Затруднението в износа в Уст-Луга засяга не само руския износ на петрол, но и Казахстан, казват източниците на Ройтерс, тъй като Казахстан превозва между 200 000 и 400 000 метрични тона петрол сорт KEBCO през Уст-Луга на месец. Сезонната поддръжка на петролните рафинерии в Русия изостря проблема с излишния петрол в системата на "Транснефт", казваха още източниците, защото с по-малкото преработване на рафинериите излишъкът расте. Обикновено през март и април, когато Русия извършва сезонна поддръжка на рафинерии, Русия увеличава износа на суров петрол, но този път спирането на рафинериите може да доведе до поставяне на още повече петрол на склад.
