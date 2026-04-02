1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Свят Дизелът в Европа надхвърли $200 за барел заради недостиг на доставки

bTV Бизнес екип

Поскъпването на дизела идва на фона на нов ръст в цените на петрола

Цените на дизела в части от Европа надхвърлиха 200 долара за барел, тъй като ограничените доставки от Персийския залив продължават да затягат глобалния пазар, съобщават Bloomberg и „Файненшъл таймс“. Фючърсите на дизела с ултраниско съдържание на сяра в Северозападна Европа се търгуваха над 1500 долара за тон, което се равнява на около 200 долара за барел — приблизително двойно повече спрямо нивата преди конфликта в Близкия изток, цитира БНР. 

Заплахите от страна на Иран за корабоплаването през Ормузкия проток възпрепятстват почти всички доставки на петрол и рафинирани продукти към световните пазари вече повече от месец. Това допълнително затруднява снабдяването и увеличава напрежението на енергийните пазари.

Поскъпването на дизела идва на фона на нов ръст в цените на петрола, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира за възможна ескалация на военните действия срещу Иран през следващите две-три седмици. Подобно развитие може да удължи прекъсванията на енергийните потоци през стратегически важния Ормузки проток.

Красиви обещания, лоша реалност: Капаните на корпоративния

Глобалният бенчмарк Брент се търгува около 109 долара за барел след повишение с близо 8%, докато европейските фючърси на дизела за първи път от 2022 г. преминаха границата от 200 долара за барел след ръст от 9,5% в Лондон. В резултат търговците се насочват към алтернативни доставки, като товарите се пренасочват на по-дълги разстояния, за да се задоволи търсенето.

Европа традиционно има структурен недостиг на дизел и разчита на внос, за да покрие потреблението си. Анализатори предупреждават, че ако Ормузкият проток остане затворен, регионът може да се изправи пред недостиг в рамките на седмици, като подобен натиск се очаква и в Латинска Америка. Без възстановяване на доставките няма признаци за облекчаване на пазарите, а цените на петрола вече са с около 50% по-високи спрямо периода преди войната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

