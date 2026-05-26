Картата за градски транспорт в София влиза в телефона ви

Идва ли краят на физическите карти за транспорт?

Вече може да качите картата си за градския транспорт в телефона. Това обяви в свой пост в LinekedIn кметът на София Васил Терзиев като представи новото приложение Sofia 2 Go.

Градският транспорт в дигитален формат

С приложението потребителите вече могат да добавят своята персонализирана карта за градски транспорт директно в телефона си, включително в дигиталния портфейл Google Wallet. Така пластмасовата карта отпада като необходимост при валидиране – билетът се използва директно през смартфон на устройствата в превозните средства.

За граждани без физическа карта системата предлага създаване на виртуална неперсонализирана карта, която може да бъде зареждана с различни превозни документи – като билети 30/60+, дневни карти и други опции.

„Приложението позволява и дистанционно зареждане на повече от един превозен документ, което би могло да улесни корпоративните клиенти.

В момента приложението е налично за Android устройства. Предстои верификацията за Apple, но към днешна дата то все още не е активно за тази платформа.“, пише Васил Терзиев.

От Столичната община подчертават, че системата е пусната в тестов режим, за да бъде усъвършенствана с помощта на обратната връзка от гражданите. Въпреки дигитализацията, физическите карти няма да бъдат премахвани. Новата система е допълнителна опция, а не замяна. Към момента приложението е пуснато в тестова версия.

Инициативата е част от политиката на Столична община за дигитализация на услугите и по-голяма прозрачност и достъпност.