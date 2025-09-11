С колко ще поскъпне Coca-Cola, ако произвежда всички напитки с тръстикова захар?

Тарифите върху вноса допълнително увеличават цената на тръстиковата захар в САЩ

Coca-Cola обяви, че ще пусне нова версия на емблематичната си напитка, която ще бъде произведена с американска тръстикова захар. Решението беше обявено преди седмици, само дни след като президента Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че е убедил компанията да замени използвания до момента царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза.

Тази промяна отговори на искането на здравния министър Робърт Ф. Кенеди-младши, който критикува използването на фруктозен царевичен сироп в американската Coca-Cola, обвинявайки го за здравословни проблеми като затлъстяване и диабет.

От Coca-Cola обаче поясниха, че класическата рецепта няма да бъде променяна – новата напитка ще бъде отделен продукт, създаден като част от стратегията на компанията за иновации, пише CNN. Въпреки това тръстиковата захар ще доведе до значително поскъпване на напитките в САЩ.

С колко ще се повишат цените?

Въпреки че тръстиковата захар се използва в много международни версии на Coca-Cola, американският пазар е свикнал с царевичния сироп, който е по-евтин заради местното производство на царевица и държавните субсидии. САЩ внасят голямо количество тръстикова захар, която е значително по-скъпа, докато царевицата се произвежда масово и се субсидира с милиарди долари годишно, което намалява разходите за подсладителите.

Американските производители на царевица и рафинери реагираха отрицателно на тази идея, предупреждавайки за загуба на работни места и намаляване на доходите на фермерите, предаде newsweek. Според Асоциацията, цената на захарта в САЩ се е увеличила от 27,2 долара за паунд през 2013 г. до 54,1 долара през 2024 г., което е повече от два пъти повече от световния темп от 25,7 долара. Пакет от 24 бутилки Coca-Cola, която използва чиста тръстикова захар, струва 40,69 долара, в сравнение с едва 25 долара за еквивалента, направен с царевичен сироп.

Освен това, тарифите допълнително увеличават цената на тръстиковата захар в САЩ, която вече е двойно по-скъпа от световната. Например, мексиканската Coca-Cola с тръстикова захар струва значително повече от американската версия с царевичен сироп.

