Акциите на Oracle се сринаха

Ето защо

Акциите на технологичния гигант Oracle паднаха с повече от 10%, след като стана ясно, че приходите му не са оправдали високите очаквания, което охлади еуфорията на пазара по отношение на изкуствения интелект (AI).

Спадът в следборсовата търговия настъпи въпреки отчетената от базираната в Тексас Oracle нетна печалба за последното тримесечие, която почти се е удвоил до 6,1 млрд. долара, което е с 14% повече от същия период на предходната година, когато е бил 16,05 млрд. долара.

Отчетът показва, че подразделението на Oracle за облачни услуги и бизнес компютри са допринесли с 8 милиарда долара от тези приходи, което е увеличение с 34% спрямо същото тримесечие през 2024 г., предаде АФП.

„Обучението на AI и продажбата на AI модели са много голям бизнес. Смятаме, че има още по-голяма възможност – интегриране на AI в различни продукти“, заяви главният изпълнителен директор на Oracle Майк Сицилия.

Инвеститорите обаче са предпазливи към огромните инвестиции, които технологичните компании правят в AI модели и инфраструктура, чудейки се кога и как те ще се отплатят.

Oracle е поела дългове в размер на милиарди долари, за да плати за AI инфраструктура и се съобщава, че обмисля да вземе още.

Компанията също така обяви, че инвестира значителни ресурси в партньорства с производители на AI чипове и създатели на модели, като OpenAI и Meta.

„Сега сме се ангажирали с политика на неутралност по отношение на чиповете, при която работим в тясно сътрудничество с всички наши доставчици на CPU и GPU. През следващите няколко години ще има много промени в AI технологията и ние трябва да останем гъвкави в отговор на тези промени“, каза основателят и главен технологичен директор на Oracle Лари Елисън.

Акциите на Oracle поевтиняха с около 10,7% до 199,50 долара в следборсовата търговия след публикуването на финансовите резултати.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN