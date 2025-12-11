BGN → EUR
ESG Над 115 години иновации: Как L’Oréal превърна науката в изкуство на красотата

Над 115 години иновации: Как L’Oréal превърна науката в изкуство на красотата

ESG

bTV Бизнес екип

Йожен Шулер създава империя от една боя за коса

Историята на L’Oréal започва през 1909 г. с визията на младия френски химик Йожен Шулер – човек, който не просто създава козметичен продукт, а поставя началото на цяла индустрия. В епоха, когато жените започват да се откъсват от традиционните норми и да изразяват своята индивидуалност, Шулер разработва първата безопасна формула за боядисване на коса, наречена L’Auréale.

Формулата е революционна – за първи път жените могат да променят цвета на косата си без риск за здравето. Това нововъведение не само отговаря на нарастващото желание за стил и експерименти, но и поставя основата на философията на L’Oréal: наука в услуга на красотата.

Ранните години: Наука и растеж (1909–1930-те)

След основаването на Société Française des Teintures Inoffensives pour Cheveux („Френска компания за безопасни бои за коса“), Шулер продължава да инвестира в научни разработки. През 30-те години компанията пуска първия шампоан без сапун (1934 г.) и популярното слънцезащитно масло Ambre Solaire (1935 г.), което поставя началото на линията за защита от слънцето. През 1939 г. компанията официално приема името L’Oréal.

1960–1970-те: Иновациите като двигател на еманципацията

В разгара на социалните промени през 60-те години, вдъхновени от икони като Бриджит Бардо, жените избират дълга, естествена и свободна коса – символ на новата женственост. Под ръководството на Франсоа Дал, L’Oréal въвежда продукти, които съчетават ефективност и безопасност, превръщайки иновациите в двигател на женската еманципация.

През 70-те години компанията стартира линията Préférence – боя за коса за домашна употреба, съпроводена от легендарния слоган „Защото го заслужавам“ (Because I’m worth it). Това е първото рекламно послание, което поставя женското самочувствие и независимост в центъра на комуникацията – концепция, която остава емблематична за марката и до днес.

1980–1990: Увереност и нова роля на жената

През 80-те години все повече жени поемат водещи роли в обществото и на работното място. L’Oréal реагира на тази промяна, като предлага грим и продукти за грижа за кожата, които им помагат да изглеждат и да се чувстват уверени. Кампаниите на марката акцентират върху естествената красота и самоувереността, подкрепяйки жените в стремежа им да се изправят пред света с усмивка.

2000–те: Нови граници и дигитална трансформация

С настъпването на новото хилядолетие L’Oréal навлиза в нова ера на растеж. Компанията разширява присъствието си на глобалните пазари, диверсифицира своите канали за дистрибуция и започва да се ангажира с темата за устойчивото развитие.

Появата на L’Oréal Men Expert – първата масова линия против стареене за мъже – бележи началото на ерата на персонализираната козметика. В същото време марката става пионер в дигитализацията, използвайки интернет и социалните мрежи, за да създаде по-близка връзка с потребителите си по света.

Модерната ера: Устойчивост, иновации и приобщаване (2010–до днес)

През последното десетилетие L’Oréal продължава да инвестира в научноизследователска и развойна дейност, съсредоточена върху зелените науки и биосъставките на бъдещето. Компанията се ангажира с многообразието и приобщаването, олицетворявайки концепцията за „безкрайното разнообразие на красотата“.

В ерата на изкуствения интелект L’Oréal използва данни и дигитални технологии, за да предлага персонализирани козметични преживявания, отразяващи индивидуалните нужди на всеки клиент.

Работа, ориентирана към устойчивост и етика

  • Глобалната програмата „L’Oréal за бъдещето“ е рамка за устойчивост, обхващаща вътрешна трансформация, екосистема и социална ангажираност. 

Тя включва конкретни, измерими цели, сред които::

    • До 2025 г.  всички обекти на L’Oréal да се захранват със 100 % възобновяема енергия 
    • До 2030 г. намаляване на емисиите парникови газове с 50 % (съгласно база 2016 г.) на продукт, включително по цялата верига – производство и транспорта.
    • До 2030 г. 100 % от пластмасовите опаковки да са рециклируеми, презареждаеми или компостируеми, а 95 % от съставките във формулите да са био-базирани минерални или получени чрез кръгов (циркулярен) процес. 

През 2024 г. марката затвърждава лидерството си в луксозния сегмент, като подписва споразумение с Miu Miu за създаване и разпространение на нейните козметични продукти – още едно доказателство, че L’Oréal продължава да гради бъдещето на красотата.

