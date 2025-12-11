Най-големите 1000 банки в света управляват 164 трилиона долара

Кои са най-успешните банки?

1000-те най-големи банки в света имат общи активи на стойност 164 трилиона долара. Те имат депозити на стойност 103 трилиона долара. Одобрили и отпуснали са нетна сума от 83 трилиона долара заеми. През финансовата 2024 година те са генерирали нетна печалба от 1,33 трилиона долара. Най-голямата банка – ICBC от Китай, има приходи от 6,689 милиарда долара и печалба от 51 милиарда долара.

Данните са от TAB Global 1000 за 2025 г., резултат от оценката на хилядата най-големи банки в света, базирана на финансовите отчети за миналата година и с край на данните 31 март тази година, пише Kurir.rs.

Както е посочено, обхванати са банки от 100 държави, територии и специални административни райони: 432 от Азиатско-тихоокеанския регион, 223 от Европа, 155 от Северна Америка, 84 от Латинска Америка и Карибите, 64 от Близкия изток, 34 от Африка и 8 от Централна Азия. Списъкът включва и банки от нашия регион, от Гърция, Хърватия, Румъния, България, Албания.

„Общият растеж на балансите в Азиатско-тихоокеанския регион и Северна Америка се забави поради слабото търсене на кредити, предпазливото кредитиране и регулаторната дисциплина. От друга страна, европейските банки отбелязаха умерено възстановяване, докато банките в Близкия изток претърпяха ускорена експанзия, водена от държавни инвестиционни проекти“, се посочва в доклада.

Сред десетте най-големи банки четири са от Китай и са позиционирани на първите четири позиции. Две са от американския континент, три от Европа (две френски и една британска) и една от Япония.

От по-близкото и по-далечното ни обкръжение, най-голямата гръцка Eurobank е на 217-то място с приходи от 104,7 милиарда евро и печалба от 1,6 милиарда евро. Най-голямата румънска Banca Transilvania (428) има приходи от 43,09 милиарда евро и печалба от 1,02 милиарда евро.

Резултатите на словенската Nova Ljubljanska Banka (534) са 29,02 милиарда евро приходи и 574 милиона евро печалба. Хърватската Zagrebacka banka (555) е с приходи от 26,86 милиарда евро и 602 милиона евро печалба. Българската United Bulgarian Bank (641) е с 19,88 милиарда евро приходи и печалба от 273 милиона евро. Единствената класирана албанска Banka Kombetare Tregtare е на 978-ма позиция с приходи от 6,8 милиарда евро и печалба от 122 милиона евро.

Македония няма представител сред хилядата най-големи банки. Следователно, тя има стабилен банков сектор, като последните съвместни резултати (трето тримесечие на 2025 г.): депозитна база от 10,2 милиарда евро; брутни кредити от 8,7 милиарда евро; нетна печалба от 235,1 милиона евро; активи от 14,3 милиарда евро.

