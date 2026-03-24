С кои държави ЕС има търговски споразумения?

Австралия стана най-новият партньор и част от разрастващия се ангажимент на ЕС

По данни на Европейския парламент Европейският съюз (ЕС) е сключил над 40 споразумения с повече от 70 партньори. Често става дума за инвестиции и премахване на мита.

Днес ЕС обяви най-новата сделка с Австралия. Но още през последните месеци и години Съюзът сключи няколко споразумения, за да разшири позициите си в световната търговия и да засили веригите за доставки – също като реакция на непредсказуемата политика на САЩ при Доналд Тръмп.

Индонезия и Индия

През последно време ЕС засили ангажимента си в Индо-Тихоокеанския регион и неотдавна договори още търговски споразумения там. Пактът, подписан с Индонезия през септември 2025 г., осигурява на Брюксел достъп до важни суровини като никел, необходим за батериите на електромобили. През януари тази година бе договорирана и зона за свободна търговия с най-населената държава в света – Индия – обхващаща почти два милиарда души.

Mercosur

Наскоро, след повече от 25 години от подписването, държавите от ЕС одобриха споразумението за свободна търговия със южноамериканските държави от Mercosur (Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Венецуела и Боливия). Въпреки че предстои преглед от Съда на Европейския съюз, документът трябва да се прилага временно от 1 май 2026 г.

Благодарение на това множество мита между ЕС и Бразилия, Аржентина и Уругвай отпадат. Преди няколко дни и последната участваща южноамериканска държава – Парагвай – ратифицира договора, но по данни от Брюксел все още не е изпратила официално уведомление до Европейската комисия. Ако това стане до края на март, и митата в търговията с Парагвай ще отпаднат на 1 май.

Членството на Венецуела е суспендирано от 2017 г., а Боливия първоначално не е част от споразумението с ЕС. Най-новият член на „Mercado Común del Sur“ не участва в преговорите, но може да се присъедини през следващите години.

Чили

Актуализацията на споразумението с още една южноамериканска държава беше одобрена от Европейския парламент през февруари 2024 г. Така почти всички мита в търговията с Чили бяха премахнати. Освен това договорът прави важни суровини като литий и мед по-достъпни за ЕС.

САЩ

След като президентът Тръмп въведе нови мита за внос от чужбина, през лятото на 2025 г. ЕС договори споразумение със САЩ. В замяна на безмитен внос на американски индустриални стоки, Съединените щати се задължиха да ограничат митата за повечето внос от ЕС до 15 процента. Европейският парламент обаче замрази договора средата на февруари, тъй като Върховният съд обяви повечето наложени от Тръмп мита за незаконни. Той незабавно обяви нови.

Миналия четвъртък комисията по международна търговия на Европейския парламент все пак одобри договора, но при условия. „Преди да влезе в сила, американската страна трябва обвързващо да заяви, че ще спазва договореностите и да представи напредък при премахването на допълнителните мита върху продуктите от стомана и алуминий“, заяви председателят Бернд Ланге (ПЕС). За да бъде приложено, споразумението трябва още да бъде одобрено от Парламента и държавите членки.

Между 2013 и 2016 г. ЕС и САЩ преговаряха и по споразумението за свободна търговия TTIP. След първия избор на Тръмп за президент през 2016 г. преговорите бяха замразени и оттогава не са подновени.

Канада и Мексико

С Канада споразумението за свободна търговия, известно като Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (CETA), е в сила временно още от 2017 г. Макар пълната ратификация от всички държави членки на ЕС да предстои, то вече улеснява достъпа до пазара за услуги и насърчава инвестициите чрез намалени мита.

През януари 2025 г. Европейската комисия съобщи, че преговорите с Мексико за преразглеждане на търговските разпоредби на Глобалното споразумение са приключили. След това Мексико премахна почти всички мита върху вносa на стоки от ЕС, за да ги направи по-конкурентни и по-атрактивни за мексиканските потребители.

Япония и Виетнам

С икономическото партньорство между ЕС и Япония, влязло в сила през февруари 2019 г., почти всички мита, плащани от европейски и японски компании, бяха отменени. С Виетнам също бе постигната сделка през 2020 г. Според Европейския парламент с Китай обаче не се водят преговори за свободна търговия.

През 2020 г. ЕС се споразумя с Народната република за защита на географските означения и за всеобхватни инвестиции. След като Китай наложи санкции на много европейски служители, мозъчни тръстове и учени, Парламентът отказа през следващата година да продължи работата. Добавят се и опасения относно правата на човека в Синдзян и Хонконг.

Европа

Европейските държави извън ЕС поддържат тесни търговски отношения със Съюза. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия например са членове на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) и уреждат отношенията чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Швейцария също е член на EFTA, но със съседна на Германия държава действа собствено споразумение за свободна търговия от 1972 г.

С Обединеното кралство след Брекзит ЕС сключи Споразумение за търговия и сътрудничество, в което са определени условия като нулеви квоти, нулеви мита и правила за лоялна конкуренция. То влезе в сила през май 2021 г.

Африка

В Африка, според Европейския парламент, ЕС е сключил споразумения с 18 държави – например споразумението за свободна търговия с Кения, влязло в сила през 2024 г. Освен това много африкански страни се възползват от правилото на ЕС „Everything But Arms“ (EBA) или „Всичко освен оръжие“.

Системата EBA, въведена през 2001 г., премахва митата и квотите за всички вносни стоки (с изключение на оръжия и боеприпаси), които произхождат от най-слабо развитите страни и се въвеждат в ЕС. Благодарение на различните споразумения над 90 процента от износа от Африка влиза безмитно на вътрешния пазар на ЕС.

Останалият свят

Към държавите по EBA в момента принадлежат още Афганистан, Непал, Бангладеш, Камбоджа и Лаос. Освен това ЕС поддържа много по-малки споразумения с държави в останалата част на света – например в Близкия изток. През 2022 г. беше сключено и споразумение за свободна търговия с Нова Зеландия, което предстои да бъде одобрено от Съвета.

