Mercosur на ръба: Европарламентът спира ратификацията

Споразумението с Mercosur цели да създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света

Европейският парламен сецира Съда на ЕС във връзка с търговското споразумение със южноамериканските държави от Mercosur. Решението бе взето в сряда в Страсбург с крехко мнозинство от 334 „за“ срещу 324 „против“. Според парламентарните служби проверката на Съда на ЕС може да забави ратификацията на договора с няколко месеца.

Гласуването в сряда бе възприето като индикатор за предстоящата действителна ратификация в Европейския парламент. След решението окончателната съдба на споразумението остава под въпрос.

Подписът на Урсула фон дер Лайен и френската съпротива

Снимка: Reuters

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подписа споразумението за свободна търговия с Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай миналата събота. Преди това мнозинство от 27-те държави членки на ЕС даде зелена светлина – въпреки съпротивата на Франция, където договорът среща широко неодобрение. Парламентарното предложение за сезиране на Съда на ЕС също бе внесено от френски депутати.

Временно спиране на процеса

С оглед на отправения въпрос към Съда на ЕС процесът на ратификация в Европейския парламент е временно спрян; депутатите ще трябва да изчакат становището на съдиите. Ратификацията все още не е приключила и в страните партньори от Южна Америка.

Една от най-големите зони за свободна търговия

Споразумението с Mercosur цели да създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света. Докато европейските страни планират да изнасят предимно автомобили и химически продукти през Атлантическия океан, държавите от Mercosur доставят основно земеделска продукция и суровини за Европа. Германската икономика очаква значително увеличение на износа благодарение на договора.

