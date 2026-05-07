×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
Последвайте ни
1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
БГ Бизнес Бюджетният дефицит към месец април е най-високият от 2010 г.

Бюджетният дефицит към месец април е най-високият от 2010 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво сочат данните на Фискалния съвет

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (март 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (април 2026 г.). Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Дефицитът за месец април с натрупване е в размер на -1,75 млрд. евро и представлява -1,4% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам). 

Дефицитът само за месец април е -0,22 млрд. евро и е на стойност -0,2% от БВП - най-високата стойност за последните 3 години (от 2023 г. насам). Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък. Според сравнителните данни на Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2010 година насам.

Как се промениха цените на основните продукти от декември досега?

Конкретно за месец април се очаква дефицит в размер на 220 млн. евро или 0,2 на сто от БВП. Според материала на Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2023 година насам.

Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък, пишат от институцията.

Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение, се посочва в съобщението.

Освен тези краткосрочни препоръки, според Фискалния съвет редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси, като тяхната цел трябва да е постигане на трайна оптимизация в публичния сектор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Джеф Безос продава мегаяхта си Koru за 500 млн. долара, била твърде голяма
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата