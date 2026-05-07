Бюджетният дефицит към месец април е най-високият от 2010 г.

Какво сочат данните на Фискалния съвет

Министерството на финансите публикува статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (март 2026 г.) и също и оценки за основните показатели за приключилия месец (април 2026 г.). Фискалният съвет представя сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Дефицитът за месец април с натрупване е в размер на -1,75 млрд. евро и представлява -1,4% от БВП – най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам).

Дефицитът само за месец април е -0,22 млрд. евро и е на стойност -0,2% от БВП - най-високата стойност за последните 3 години (от 2023 г. насам). Следва да се има предвид, че през повечето години през април бюджетът отчита излишък. Според сравнителните данни на Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2010 година насам.

Конкретно за месец април се очаква дефицит в размер на 220 млн. евро или 0,2 на сто от БВП. Според материала на Фискалния съвет това е най-високата стойност от 2023 година насам.

Освен тези краткосрочни препоръки, според Фискалния съвет редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси, като тяхната цел трябва да е постигане на трайна оптимизация в публичния сектор.