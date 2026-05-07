1 USD
1.1686 BGN
Петрол
101.7 $/барел
Bitcoin
$81,228.7
БГ Бизнес Тези професии са най-търсени на пазара на труда у нас

Тези професии са най-търсени на пазара на труда у нас

bTV Бизнес екип

В кои сектори предложенията за работа намаляват?

Бизнесът продължава активно да търси работници основно в секторите на туризма и търговията, докато предложенията за работа в информационните технологии и администрацията намаляват. Това показват данните от месечния анализ на трудовия пазар, изготвен от най-голямата платформа за кариерно развитие в страната, предава БНР. 

Според анализа пазарът на труда постепенно се пренарежда, като увеличението на обявите в туризма и търговията компенсира спада в по-специализираните технологични сфери. През април броят на предложенията за работа расте в повечето икономически сектори спрямо март.

Най-силно търсене на служители се отчита в традиционно сезонните отрасли. Причината е подготовката за активния летен сезон, както и очакванията за по-висока потребителска активност през следващите месеци. Работодателите засилено търсят кадри за хотелиерството, ресторантьорството, търговията и производството.

Най-голям ръст на обявите има в секторите хотелиерство и ресторантьорство, където увеличението е 17%. В производството ръстът достига 21%, а в търговията и продажбите предложенията за работа са с 24% повече в сравнение с предходния месец. Повече кадри се търсят и в други важни сфери на икономиката, сред които здравеопазването, строителството и транспортът. Работодателите в тези отрасли също разширяват търсенето на персонал заради повишената активност на пазара.

На фона на това секторите на информационните технологии и администрацията отчитат спад от над 10% при обявите за работа. Данните показват още, че спрямо същия период на миналата година общият брой на предложенията за работа е намалял с около 8%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

