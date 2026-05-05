×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.17 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,867.0
Последвайте ни
1 USD
1.17 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,867.0
Свят Ryanair обмисля затваряне на базата си в наша съседка

Ryanair обмисля затваряне на базата си в наша съседка

Свят

bTV Бизнес екип

Ако не бъде постигнато споразумение има опасност да се ограничат полетите

Известната нискотарифна авиокомпания Ryanair обмисля закриване на базата си в Солун заради спор за летищни такси, решението може д влезе в сила от октомври, пише 24 часа.

Авиокомпанията поддържа база в Солун от 2014 г., където разполага с няколко самолета и над 200 служители. Ако не бъде постигнато споразумение има опасност да се ограничат полетите, което ще засегне туристическия поток и бизнес пътуванията до Гърция.

Летището „Фрапорт“ е поискал увеличение на таксите с 15% за подновяване на договора, който скоро изтича. 

Компанията вече предприема сходна стратегия в други части на Европа, сигнализра да по-широко преструктуриране на мрежата си. Авиопревозвачът обяви, че от октомври ще закрие базата си в Берлин, където в момента поддържа 7 самолета. Това решение ще намали полетите до и от Германия с 50%.

Самолетите ще бъдат пренасочени към „по-евтини“ летища, които предлагат по-ниски такси като летища в Швеция, Словакия, Албания, Италия.

През миналата година, която е определяна като успешна, летището в Солун е обслужило почти 8 млн. пътници, а през първото тримесечие на тази година през него за преминали 1,47 млн. пътници, което е увеличение с 5,1 процента на годишна база, припомня „Прото тема“, цитирано от БТА. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Николай Ваньов: Българската икономика е стабилна, но финансовата грамотност остава проблем
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата