Ryanair обмисля затваряне на базата си в наша съседка

Ако не бъде постигнато споразумение има опасност да се ограничат полетите

Известната нискотарифна авиокомпания Ryanair обмисля закриване на базата си в Солун заради спор за летищни такси, решението може д влезе в сила от октомври, пише 24 часа.

Авиокомпанията поддържа база в Солун от 2014 г., където разполага с няколко самолета и над 200 служители. Ако не бъде постигнато споразумение има опасност да се ограничат полетите, което ще засегне туристическия поток и бизнес пътуванията до Гърция.

Летището „Фрапорт“ е поискал увеличение на таксите с 15% за подновяване на договора, който скоро изтича.

Компанията вече предприема сходна стратегия в други части на Европа, сигнализра да по-широко преструктуриране на мрежата си. Авиопревозвачът обяви, че от октомври ще закрие базата си в Берлин, където в момента поддържа 7 самолета. Това решение ще намали полетите до и от Германия с 50%.

Самолетите ще бъдат пренасочени към „по-евтини“ летища, които предлагат по-ниски такси като летища в Швеция, Словакия, Албания, Италия.

През миналата година, която е определяна като успешна, летището в Солун е обслужило почти 8 млн. пътници, а през първото тримесечие на тази година през него за преминали 1,47 млн. пътници, което е увеличение с 5,1 процента на годишна база, припомня „Прото тема“, цитирано от БТА.