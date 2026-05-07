Наеми в София 2026: Къде 600 евро вече са „достъпна“ цена?

Как се промени пазарът на наеми в София през 2026 г.?

Пазарът на наеми в София влиза в 2026 г. с видимо по-високи стойности спрямо края на 2025 г. Данни от Flatimo показват, че още в периода октомври–декември 2025 г. наемите на двустайни апартаменти в столицата са варирали значително според квартала.

В централните части на града двустаен апартамент е можел да се намери за около 700 евро. В квартали като Овча купел и Младост цените са били по-достъпни - около 565 евро. В Кръстова вада обаче нивата вече са били по-високи и са достигали 720 евро. Това показват данни, цитирани5 от Flatimo. Още от миналта година Националното сдружение за недвижими имоти съобщи, че има ръст на размера на наемите.

Какво се случва през 2026 г.?

Няколко месеца от началото на 2026 г., след като страната ни официално прие еврото, се наблюдава ново покачване на наемите. След като България вече е приела еврото, се наблюдава ново покачване на наемните нива.

Към 30 април 2026 г. средната цена за двустаен апартамент в Овча купел достига 601.27 евро, което се равнява на 9.23 евро на кв.м. В Младост 1 стойностите са сходни - 601.27 евро среден наем или 9.29 евро на кв.м. Най-сериозно поскъпване се отчита в Кръстова вада, където средният наем за двустаен апартамент вече достига 801.7 евро, или 11.61 евро на кв.м.

Какво стои зад числата?

Според сравнение на данните от края на 2025 г. и тези към април 2026 г. наемите в София регистрират осезаем ръст. Например, средният наем в Овча купел е нараснал от около 565 евро до 601.27 евро, което е увеличение от над 6%.

Подобна е тенденцията и в Младост 1, където средните стойности също скачат спрямо данните от 2025 г. Най-голямо е увеличението в Кръстова вада - от 720 евро през последното тримесечие на 2025 г. до 801.7 евро към април 2026 г., което е ръст от над 11%. Тези промени подчертават по-широкото покачване на наемните нива в столицата през първата половина на 2026 г. спрямо края на 2025 г.

Наемите в София през 2026 г. вървят нагоре спрямо предходната година, а някои квартали вече се доближават до ценови нива, характерни доскоро само за центъра на града.