Ryanair вече допуска по-голям безплатен ръчен багаж

Ето какви са новите размери

Пътниците на Ryanair вече могат да вземат по-голяма ръчна чанта на борда без допълнително заплащане. Авиокомпанията обяви, че от 4 септември 2025 г. позволеният размер на личния багаж се увеличава от 40x20x25 см на 40x30x20 см. Така вместимостта на чантата нараства от 20 на 24 литра.

„Надяваме се клиентите ни да оценят този по-щедър лимит за ръчен багаж“, коментира маркетинг директорът на авиокомпанията Дара Брейди.

Всеки пътник има право на една безплатна ръчна чанта, която трябва да се побира под седалката. За втори ръчен багаж остава валидна услугата Priority Boarding, а чекиран багаж може да се закупи срещу такса. Ако обаче размерите не бъдат спазени, глобата може да достигне до 75 паунда в зависимост от маршрута и датата.

Ryanair затяга и контрола върху багажа, като увеличава бонусите за служителите, които засекат пътници с по-големи от позволеното чанти – от 1,50 евро на 2,50 евро за всяка установена нередност.

Още една промяна влиза в сила от 3 ноември 2025 г. – авиокомпанията преминава изцяло към дигитални бордни карти. Хартиени карти няма да бъдат приемани, а на някои летища ще отпаднат и Check-in гишетата. Изключение ще има само на определени летища извън ЕС, сред които тези в Мароко и Турция, както и в Тирана.

