1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Последвайте ни
1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Свят Ryanair вече допуска по-голям безплатен ръчен багаж

Ryanair вече допуска по-голям безплатен ръчен багаж

bTV Бизнес екип

Ето какви са новите размери

Пътниците на Ryanair вече могат да вземат по-голяма ръчна чанта на борда без допълнително заплащане. Авиокомпанията обяви, че от 4 септември 2025 г. позволеният размер на личния багаж се увеличава от 40x20x25 см на 40x30x20 см. Така вместимостта на чантата нараства от 20 на 24 литра.

 „Надяваме се клиентите ни да оценят този по-щедър лимит за ръчен багаж“, коментира маркетинг директорът на авиокомпанията Дара Брейди.

Книжарницата или Temu: Къде е по-изгодно да пазарувате за първия учебен ден?

Всеки пътник има право на една безплатна ръчна чанта, която трябва да се побира под седалката. За втори ръчен багаж остава валидна услугата Priority Boarding, а чекиран багаж може да се закупи срещу такса. Ако обаче размерите не бъдат спазени, глобата може да достигне до 75 паунда в зависимост от маршрута и датата.

Google

Ryanair затяга и контрола върху багажа, като увеличава бонусите за служителите, които засекат пътници с по-големи от позволеното чанти – от 1,50 евро на 2,50 евро за всяка установена нередност.

Още една промяна влиза в сила от 3 ноември 2025 г. – авиокомпанията преминава изцяло към дигитални бордни карти. Хартиени карти няма да бъдат приемани, а на някои летища ще отпаднат и Check-in гишетата. Изключение ще има само на определени летища извън ЕС, сред които тези в Мароко и Турция, както и в Тирана.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата