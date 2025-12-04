Десетилетие след Брекзит: Великобритания изостава в търговията и растежа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Почти десет години след референдума за Брекзит Обединеното кралство се е отдалечило значително от икономическата си траектория отпреди 2016 г., показвайки продължително отслабване на инвестициите, производителността и международната си позиция. Това заключава нов доклад на Decision Maker Panel — изследователска програма, базирана в King’s College London. Според анализа, към началото на 2025 г. британската икономика е била с около 8% по-малка спрямо хипотетичния сценарий без Брекзит, според макроданните, и с 6% по-малка на фирмено ниво.
В доклада изследователите описват период на продължителна политическа несигурност, в който постоянно променящите се търговски правила забавят или изцяло спират решенията, които обичайно задвижват растежа. Вместо да инвестират, наемат персонал или разширяват дейността си, компаниите в Обединеното кралство са изчаквали следващата промяна в търговските условия, което допълнително е замразило бизнес активността, пише Еuronews.
Констатациите сочат, че инвестициите в страната са били с 12–18% по-ниски, заетостта – с 3–4% под потенциала, а производителността – също с около 3–4% по-слаба, отколкото би била при сценарий без напускане на ЕС. Най-силно засегнати са онези предприятия, които са най-дълбоко интегрирани в европейските вериги за доставки – исторически едни от най-продуктивните и конкурентоспособни износители на Великобритания. Именно тези сектори са понесли най-сериозните загуби, отслабвайки традиционните двигатели на растежа.
Изследователите описват Брекзит като необичаен вид „обратна търговска реформа“, при която бариерите се увеличават, вместо да се премахват – в противовес на тенденциите в глобалната икономика. Въпреки това търговията не се срива веднага след референдума; години наред Обединеното кралство функционира по старите правила, което временно прикрива настъпващите структурни промени. Същинският разрив се случва едва след влизането в сила на Споразумението за търговия и сътрудничество, което бележи края на преходния период.
С течение на десетилетието икономическото представяне на Обединеното кралство започва осезаемо да изостава спрямо други развити държави. Растежът се забавя, жизненият стандарт остава в застой, а страната постепенно се свлича надолу в икономическите класации. Докладът подчертава, че БВП на глава от населението е нараснал между 6% и 10% по-малко от показателите на сходни икономики, което поставя Великобритания около 10-ия персентил сред държавите с високи доходи.
Авторите предупреждават, че първоначалните прогнози са подценили продължителността и дълбочината на несигурността, породена от Брекзит. Това, което политиците често разглеждаха като временен преходен период, постепенно се е превърнало в структурна трансформация, която продължава да влияе на корпоративните решения и на икономиката като цяло.
