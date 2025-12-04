Над $1 млн. струва подготовката на Кристиано Роналдо за световното през 2026 г.

От масажи, криотерапии и ежедневни тренировки превръщат португалската суперзвезда в истинска машина

Кристиано Роналдо се отнася към тялото си като към прецизна машина. Носителят на 5 награди “Златна топка” тренира всеки ден, спи дисциплинирано и се храни здравословно и последователно.

Но истинската му тайна са ледените бани за възстановяване, разтягането и дълбоката почивка, които го поддържат в добра форма, сякаш все още е 20-годишен. Величие не се гради във фитнеса. То се гради в часовете на тихи и постоянни тренировки, които никой не вижда.

Снимка: Businesstoday.in

Любопитен факт е, че лидерът на Португалия е отделил повече от 1 млн. за година, за подготовката си световното първенство през 2026 г. Ето неговите 7 навика, превърнали го в суперчовек:

1. Сън

Футболистът на Ал Насър не спазва правилото за осемте часа сън. Кристиано е привърженик на т.н. “полифазен сън”. Това режим на сън, който включва разделяне на съня на множество кратки периоди в рамките на 24-часовото денонощие. Самият Роналдо е избрал за себе си пет периода на сън, всеки от които трае по около 90 минути. По този начин, според експерти, се изостря времето за реакция на тялото и се увеличава производството на хормони. Този метод е предпочитан и от доста други елитни спортисти и е признат от специалистите.

2. Методи за възстановяване

Роденият в Мадейра майстор на коженото кълбо не жали средства за възстановяването си. Смята се, че е отделил около $1 млн. в това да бъде напълно готов за следващото голямо предизвикателство в кариерата си.

Ето на какви процедури се отдава притежателят на 4 отличия “Златна обувка”:

- Ежедневни масажи;

- Използване на крио терапевтична камера у дома;

- Терапия с хипербарен кислород;

- Терапия с червена светлина;

- Ледени бани;

3. Невероятен тренировъчен режим

Тренировките на Роналдо са картографирани като модели на данни - изчислени спринтове, ударни упражнения за коремни мускули и хипертрофични сплитове, предназначени за микро секундно ускорение. Неговата фитнес рутина граничи с лабораторен експеримент.

4. Хранителният режим на носителя на общо 34 трофея в кариерата си

Бившият играч на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус спазва и строг хранителен режим. Кристиано е противник и избягва всичко, което съдържа захар, както и алкохола и пържената храна. Диетата му е като манифест на монах. Роналдо си позволява само постни протеини, риба, яйца, зеленчуци, плодове и семена. Според диетолозите, постоянната му прецизност е пренастроила метаболизма му в двигател за постигане на резултати.

5. Кръвта

Роналдо следи своя кръвен статус всеки месец. Самият той се подлага на изследвания постоянно, за да държи под око биомаркерите си, които са пряко свързани с всяко хранене, тренировка и сесия на възстановяване. Това обяснява защо той може да играе на такова високо ниво, дори на 40-годишна възраст.

6. Важността на хидратацията

Роналдо не докосва сода или газирани напитки. Португалецът има своя ритуал и що се отнася до хидратацията - самият той изпива по 3-4 литра вода на ден. Помним случката с бутилка кока-кола от пресконференция по време на Евро 2020. Тогава световните пазари се сринаха, а $4 млрд. бяха заличени за една нощ.

7. Митохондрии

От кислородни капсули до студени камери, всеки навик на първият футболист, отбелязал по 100 гола с четири различни клуба, е насочен към неговите митохондрии - електроцентралите на тялото. Спортните физиолози го наричат „рецептата на дълголетието“, а Роналдо може би е най-изпитаният му прототип.

Какво още може да се каже за него?

На 40 години повечето спортисти вече са в края на силите си. Показателите на Роналдо обаче все още отразяват тези отпреди 20-години - промяната на сърдечната честота, максималното количество кислород, която тялото използва за тренировки и скоростта на възстановяване. Неговият режим доказва, че възрастта не е ограничение, тя е променлива, която можете да се препрограмира.

В заключение, дисциплината е неговият истински лукс. Зад всяка тренировка стои ментална броня - поставяне на микро цели и съсредоточаване на 100% до изпълнението им. Роналдо не тренира по-усилено, тренира по-задълбочено.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN