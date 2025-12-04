Колко би струвал днес престоят на Кевин от „Сам вкъщи“ в нюйоркския хотел „Плаза“?

Увеличението за последните 30 години е над 300%

Инфлацията е скочила толкова рязко през последните три десетилетия след излизането на култовия „Сам вкъщи 2“, че прочутият десерт на Кевин Маккалистър за 1000 долара в хотел „Плаза“ днес изглежда почти символичен. Анализ на услугата за сравнение на застраховки за пътуване iSelect показва, че разточителното меню, включително 16-топковият сладоледен сандей, би струвало около 2233 долара по текущи цени, тъй като престижният хотел е коригирал тарифите си спрямо високите разходи за живот.

Снимка: imdb.com

В емблематичната сцена от филма, героят се възмущава от сметката за румсървис от 967 долара, крещейки така силно, че гласът му отеква из Сентръл парк. Днес обаче дори само храната би струвала повече от цялото пътешествие на Кевин до Ню Йорк в стойностите от 1992 г. Според iSelect разходите за цялото му бягство – от хотелската стая до сладоледения пир – биха достигнали 8511 долара през 2025 г., докато оригинално са били около 2109 долара, без да се включват пътувания с лимузини и таксита.

Причината е впечатляващият 303% ръст в цените на „Плаза“ за последните 33 години – процент, който анализаторите изчисляват чрез съпоставка между исторически цени, инфлационни данни и обновеното меню на хотела. Самата сметка от 967 долара за румсървиса, която Кевин натрупва, днес би се равнявала на 2233 долара. Най-големият разход обаче остава настаняването: средната нощувка в „Плаза“ към момента струва около 6244 долара, като някои от най-луксозните апартаменти достигат впечатляващите 33 000 долара. При първото излъчване на филма – когато хотелът е бил собственост на Доналд Тръмп – подобна стая е струвала около 1100 долара на вечер.

Снимка: imdb.com

Дори дребните удоволствия не са пощадени от инфлацията. Един класически сладоледен сандей с три топки, череши мараскино, M&M's и шоколадов сос вече струва 24 долара, спрямо 18 долара по времето, когато Кевин „тероризираше“ персонала. В духа на култовия филм хотелът дори е включил в менюто си специалния „Home Alone Sundae“ – луксозен десерт на цена от 350 долара.

Не е изненадващо, че общият ръст в разходите достига четирикратно увеличение, предвид трудната икономическа среда, в която САЩ се намират. Безработицата е нараснала до 4,4% през септември – най-високото ниво от октомври 2021 г. – докато доходите растат минимално. До октомври средното увеличение на възнагражденията за американците на възраст между 25 и 54 години е едва 1,6%, стойност, напомняща условията по време на рецесията от 2008 г. Това може да доведе до осезаем спад в потребителските разходи през предстоящия празничен сезон.

