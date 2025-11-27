Най-дългият директен полет в света ще свързва тези две страни

Полетът ще продължава 25,5 часа на отиване и 29 часа на връщане.

Китайската авиокомпания China Eastern планира да предлага от идната седмица най-дългия директен полет в света, предаде ДПА.

Авиокомпанията обяви днес, че от 4 декември ще лети два пъти седмично от китайския икономически център Шанхай до аржентинската столица Буенос Айрес. Аржентинското правителство одобри днес новия маршрут, като го публикува в държавен вестник.

Шанхай и Буенос Айрес са разположени практически един срещу друг на земното кълбо. Според оценката на China Eastern 20 000-километровият маршрут ще отнеме 25,5 часа за полет на отиване и 29 часа на връщане.

Полетът обаче няма да е непрекъснат. Самолетът Boeing 777-300ER ще направи техническо кацане в новозеландския град Окланд, където ще бъде зареден с гориво и екипажът ще бъде сменен, според информация в авиационното списание „Аеро“. Пътниците ще могат да напуснат самолета за кратко по време на двучасовото прекъсване, информира „Аеро“.

Директната връзка ще е конкуренция за Lufthansa, която вече предлага свързващ полет между Шанхай и Буенос Айрес през своя хъб във Франкфурт.

