Руските приходи от петрол и газ се сринаха с удара на новите санкции на САЩ

Фискалните постъпления от енергийния сектор спадат с 27%

Приходите на Русия от жизненоважния за бюджета петролно-газов сектор се сринаха с 27% през октомври спрямо година по-рано, показват данни на Министерството на финансите, цитирано от The Business Insider. Най-тежък удар се наблюдава върху военновременните финанси на Кремъл именно когато новите санкции на САЩ затягат примката около енергийния ѝ износ.

Москва е събрала 888,6 млрд. рубли (10,9 млрд. долара) данъци от петрол и газ – при около 1,2 трлн. рубли през октомври 2024 г., сочат официалните данни, публикувани в четвъртък. Рязкото понижение идва на фона на ниските цени на суровия петрол, по-силния рубла и засилващите се западни санкции заради инвазията в Украйна.

За първите десет месеца на 2025 г. приходите от петрол и газ възлизат на 7,5 трлн. рубли, спрямо 9,5 трлн. за същия период година по-рано — спад от над 2 трлн. рубли, или 21%.

Санкционният натиск се засилва

Снимка: iStock

Този натиск предстои да се увеличи. В края на октомври Министерството на финансите на САЩ санкционира финансовите подразделения на „Роснефт“ и „Лукойл“ – най-големите петролни компании в Русия, които заедно осигуряват около 3 млн. барела дневно, почти половината от морския износ на страната.

Въпреки първоначалните опасения, че новите ограничения могат да свият глобалното предлагане и да повишат цените, пазарите до голяма степен ги пренебрегнаха след кратък скок.

Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate се търгуват около 60 долара за барел, а международният Brent е близо до 64 долара — и двата сорта са поевтинели с приблизително 15% от началото на годината на фона на изобилно предлагане и слабо търсене.

Русия е под натиск да намали цените на петрола

Снимка: istockphoto

Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини в ING, пише, че липсата на реакция в цените показва, че пазарът не очаква значително намаление на доставките.

Макар Русия да успя да пренасочи голяма част от петрола си чрез „флот от сенки“, небатски застрахователи и разплащания извън долара, купувачите могат да се сблъскат с нарастващи рискове за съответствие под последните американски санкции.

„Въздействието вероятно ще се прояви повече в цената, отколкото в наличността: Русия ще трябва да предлага по-широки отстъпки, за да компенсира купувачите за по-високия правен и логистичен риск“, пише Бриджид Пейн, ръководител на енергийното прогнозиране в Oxford Economics, в доклад от края на октомври.

Пейн отбелязва, че допълнителните разходи за застраховка и финансиране представляват санкционна премия върху руския суров петрол. Тази премия, добавя тя, ще разшири отстъпката спрямо международните сортове и ще изяде нетните приходи на Москва.

Икономически забавяния и политически натиск

Снимка: iStock

Руската икономика е нараснала с 0,6% на годишна база през третото тримесечие, сочат данни на Министерството на икономическото развитие от миналата седмица. Ръстът се забавя от 1,1 % през второто и 1,4 % през първото тримесечие - рязко охлаждане след военновременния бум, подкрепен от значителни разходи за отбрана и държавни субсидии.

Докато администрацията на президента Владимир Путин се изправя пред нарастващ фискален натиск, Вашингтон,все още търсещ дипломатически пробив в Украйна, сигнализира, че иска да поддържа ниски енергийни цени и инфлация, докато затяга санкциите, способни да източат военния бюджет на Москва.

Но президентът Доналд Тръмп изглежда губи търпение от липсата на напредък.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, а после нищо не се случва“, заяви Тръмп в края на миналия месец.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN