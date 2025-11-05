„Гънвор“ предупреждава за риск от съкращения и срив в доставките при неуспешна сделка с „Лукойл“

Сделката е оценена на 22 мрлд. долара

Европа е изправена пред сериозен риск от загуба на работни места и прекъсване на доставките на гориво, ако бъде възпрепятствана сделката за придобиване на руската петролна компания "Лукойл" от швейцарската търговска група "Гънвор" (Gunvor). За това предупреди главният изпълнителен директор на компанията Торбьорн Тьорнквист в интервю за британския вестник Financial Times. Той подчерта, че блокирането на сделката може да има тежки последици за енергийната сигурност на региона, цитира БТА.

Сделката, оценявана на 22 милиарда долара, предвижда придобиването на рафинериите на "Лукойл" в България и Румъния, мрежата от бензиностанции в Европа и САЩ, както и петролните и газовите находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка. Ако бъде реализирана, тя ще издигне "Гънвор" сред водещите световни търговци на суровини.

Докато регулаторите в САЩ, Великобритания и Швейцария обмислят дали да дадат зелена светлина на сделката, Тьорнквист настоява спешно да бъдат издадени необходимите разрешителни, за да не се стигне до прекъсване на горивните доставки след влизането в сила на новите американски санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" на 21 ноември. „Основният приоритет е удължаването на общата оперативна лицензия. Този процес е сложен и не може да приключи за две седмици. Международната дейност на ‘Лукойл’ в момента е парализирана – никой не може да работи с тях. Това застрашава множество работни места и сериозно може да засегне производството“, подчертава той.

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас осигурява над две трети от горивните доставки в България, докато румънският завод "Петротел" (Petrotel) представлява около една трета от преработвателния капацитет на страната. Прекъсването на дейността им би имало значителен ефект върху регионалните енергийни пазари и икономиката, предупреждават експерти.

Тьорнквист отказва да разкрие как "Гънвор" възнамерява да финансира сделката, но уверява, че компанията няма да поеме подобен мащабен ангажимент без внимателна подготовка и анализ. Той категорично отхвърля и спекулациите, че активите биха могли впоследствие да се върнат под контрола на "Лукойл", като подчертава, че властите на САЩ и Великобритания могат да бъдат сигурни в „пълното прекъсване на връзките“. Сделката ще се осъществи единствено с пълното одобрение на регулаторите, заявява той.

Въпреки това Тьорнквист допуска, че в бъдеще "Гънвор" може да реши да прехвърли част от придобитите активи на други собственици, ако те се окажат по-подходящи за управление от различни компании. Той подчертава, че основната цел на сделката е стабилизиране на енергийния пазар и запазване на работните места, като всяка бъдеща стъпка ще бъде предприета с тази отговорност предвид.

