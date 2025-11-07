1 USD
Свят Кой е близкият до Путин човек с апетити към Лукойл и защо попада в разследването Pandora Papers през 2021 г.?

Кой е близкият до Путин човек с апетити към Лукойл и защо попада в разследването Pandora Papers през 2021 г.?

bTV Бизнес екип

Генадий Тимченко е шестият най-богат човек в Русия

Швейцарският търговец на стоки Gunvor заяви в четвъртък, че оттегля офертата си за 22 милиарда долара за закупуване на задграничните активи на Лукойл, след като САЩ предприеха действия за блокиране на сделката. Министерството на финансите заяви в публикация в X в четвъртък, че няма да издаде лиценз на Gunvor за управление на активите на Лукойл, „докато Путин продължава безсмислените убийства“ в Украйна.

В него Gunvor, основана от близък съюзник на руския президент Владимир Путин - Генадий Тимченко, но стремяща се да се дистанцира от страната, беше описана като „марионетка на Кремъл“.

След като Русия анексира Крим, Тимченко беше обект на американски санкции и продаде дела си в компанията на Тьорнквист, настоящия главен изпълнителен директор на групата.

„Гънвор“ предупреждава за риск от съкращения и срив в доставките при неуспешна сделка с „Лукойл“

Кой е Генадий Тимченко?

Генадий Николаевич Тимченко е руски олигарх и милиардер бизнесмен. Той основава и е собственик на частната инвестиционна фирма Volga Group. Преди това е бил съсобственик на Gunvor Group.

Тимченко е близък приятел с руския лидер Владимир Путин от началото на 90-те години на миналия век. През 1991 г. Путин дава на Тимченко лиценз за износ на петрол. След това Тимченко основава Gunvor, която сега е изнесла руски петрол на стойност милиарди долари.

„Гънвор“ се отказа от сделката с „Лукойл“, няма да купува задграничните ѝ активи

Инвестиционната фирма на Тимченко Volga Group притежава голям дял от акциите на гиганта за природен газ Novatek. Изтичането на документи на Pandora Papers разкри, че фирма на Тимченко, която е играла ключова роля в инвестицията на Novatek, е получила огромни заеми чрез анонимни офшорни фиктивни компании. Тимченко е санкциониран от САЩ заради анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Той беше напът да бъде допълнително санкциониран от правителството на Обединеното кралство точно преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Към март 2022 г. Тимченко беше 205-ти в индекса на милиардерите на Bloomberg, с приблизително състояние от 10,3 милиарда щатски долара; той е шестият най-богат човек в Русия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

