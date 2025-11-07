Кой е близкият до Путин човек с апетити към Лукойл и защо попада в разследването Pandora Papers през 2021 г.?

Генадий Тимченко е шестият най-богат човек в Русия

Швейцарският търговец на стоки Gunvor заяви в четвъртък, че оттегля офертата си за 22 милиарда долара за закупуване на задграничните активи на Лукойл, след като САЩ предприеха действия за блокиране на сделката. Министерството на финансите заяви в публикация в X в четвъртък, че няма да издаде лиценз на Gunvor за управление на активите на Лукойл, „докато Путин продължава безсмислените убийства“ в Украйна.

В него Gunvor, основана от близък съюзник на руския президент Владимир Путин - Генадий Тимченко, но стремяща се да се дистанцира от страната, беше описана като „марионетка на Кремъл“.

След като Русия анексира Крим, Тимченко беше обект на американски санкции и продаде дела си в компанията на Тьорнквист, настоящия главен изпълнителен директор на групата.

Кой е Генадий Тимченко?

Генадий Николаевич Тимченко е руски олигарх и милиардер бизнесмен. Той основава и е собственик на частната инвестиционна фирма Volga Group. Преди това е бил съсобственик на Gunvor Group.

Тимченко е близък приятел с руския лидер Владимир Путин от началото на 90-те години на миналия век. През 1991 г. Путин дава на Тимченко лиценз за износ на петрол. След това Тимченко основава Gunvor, която сега е изнесла руски петрол на стойност милиарди долари.

Инвестиционната фирма на Тимченко Volga Group притежава голям дял от акциите на гиганта за природен газ Novatek. Изтичането на документи на Pandora Papers разкри, че фирма на Тимченко, която е играла ключова роля в инвестицията на Novatek, е получила огромни заеми чрез анонимни офшорни фиктивни компании. Тимченко е санкциониран от САЩ заради анексирането на Крим от Русия през 2014 г. Той беше напът да бъде допълнително санкциониран от правителството на Обединеното кралство точно преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Към март 2022 г. Тимченко беше 205-ти в индекса на милиардерите на Bloomberg, с приблизително състояние от 10,3 милиарда щатски долара; той е шестият най-богат човек в Русия.

