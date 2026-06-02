Русия за първи път забрани износа на авиационно гориво

bTV Бизнес екип

Мярката ще остане в сила до 30 ноември включително

Руското правителство днес за първи път забрани износа на авиационно гориво, предаде ДПА. „Целта на решението е да се гарантира стабилност на вътрешния пазар на горива“, заяви руското правителство в изявление, публикувано в понеделник.

Мярката ще остане в сила до 30 ноември включително, предаде БТА.

Количествата керосин, които вече са на митницата или се транспортират въз основа на двустранни правителствени споразумения, не попадат под забраната. Зареждането на чуждестранни самолети на руски летища също не подлежи на ограничения.

Това е първият път, когато Русия налага ограничения върху износа на авиационно гориво. Вече бяха въведени подобни разпоредби за продажбата на руски бензин и дизел в чужбина, припомня ДПА.

Причината за мерките са продължаващите атаки с дронове от страна на украинската армия срещу руската петролна индустрия, уточнява агенцията.

Само през май бяха нанесени щети по 16 руски нефтопреработвателни завода, включително 8 от 10-те най-големи обекта в страната.

Преработката на суров петрол в Русия в момента е на най-ниското си ниво от повече от десет години.

На окупирания от Русия Кримски полуостров от края на седмицата шофьорите могат да зареждат само срещу представяне на продоволствени карти или в ограничени количества.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

