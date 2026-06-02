Бивш министър, свързан с "Боташ", поема ключов държавен холдинг

Росен Христов, енергийният министър, който се прочу покрай договора с турската компания "Боташ", получи назначение от новата власт. Той влиза в управата на "Държавната консолидационна компания" (ДКК), както се разбира от решение, подписано от вицепремиера и икономически министър Александър Пулев на 26 май. С него се освобождават досегашните членове на съвета на директорите на ДКК и се назначават нови, сред които и Христов. За това съобщи съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев.

13-годишният договор с "Боташ" беше сключен с участието на български държавни дружества в началото на 2023 г., когато управлява назначеното от Румен Радев служебно правителство на Гълъб Донев. Според неговите клаузи България получава достъп до капацитета на турските газови терминали и преносна система – като трябва да плаща за това всеки ден, независимо дали се възползва от достъпа или не. Тогава Христов е взел дейно участие в преговорите с турската страна, пише "Сега".

Договорът е обект на тежки критики в продължение на години от страна на политици и експерти, според които страната няма нужда от резервирания капацитет, а плаща огромни суми - около половин милион долара дневно, като дори не е в положение да предоговори неизгодните условия. Радев отрича и твърди, че причината за щетите е, че договорът не се използва както трябва.

През 2024 г. парламентът предаде доклад по темата на прокуратурата и ДАНС, като поиска сделката да се разследва. През 2025 г. Христов беше обект на обиск и разпит покрай въпросното разследване.

ДКК, в която Росен Христов получава назначение, е държавен холдинг с ключово значение. В състава на компанията влизат като дъщерни дружества ВМЗ Сопот, "Авионамс", "Кинтекс", НИТИ - Казанлък, "Монтажи", "Ел Би Булгарикум", "Еко Антрацит" и др. ДКК е получател и диспечер на огромни бюджетни средства, поради която я наричат "касичка на властта". 

Компанията стана обект на проверки заради изразходвани над 2 млрд. лева (включително стотици милиони за язовири и нереализирани проекти) и дългогодишна липса на прозрачност и финансови отчети.

Другите попълнения в съвета на директорите на ДКК заедно с Росен Христов са Даниела Узунова, Здравко Шушков, Борислав Андонов. Те са временен борд - до провеждането на конкурс, става ясно от документите в Търговски регистър.

