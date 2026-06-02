Лихвата по потребителските кредити у нас стига до 8,81%

Как се движат останалите лихвени проценти

Средният лихвен процент по кредитите за потребление през април се повишава с 0,18 процентни пункта до 8,81 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити - с 0,16 пр. п. до 9,08 процента, съобщи днес Българската народна банка (БНБ).

При жилищните кредити средният лихвен процент се запазва на ниво от 2,45 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити нараства с 0,01 пр. п. до 2,78 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити се увеличава с 0,14 пр. п. до 4,04 процента, а при другите кредити на работодатели и самонаети лица - с 0,19 пр. п. до 4 процента. През април средният лихвен процент по овърдрафта се понижава с 0,13 пр. п. до 13,07 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, се повишава с 0,01 пр. п. до 21,23 процента, пише БТА.

При кредитирането на бизнеса през април в сравнение с март средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро се увеличава с 0,16 процентни пункта (пр. п.) до 4,14 процента, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,22 пр. п. до 4,45 процента. Средният лихвен процент по овърдрафта се повишава с 0,01 пр. п. до 3,38 процента.

При депозитите на домакинствата през април средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет се увеличава с 0,11 пр. п. до 1,30 процента. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите остава на ниво от 0,01 процента, а този по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, спада с 0,02 пр. п. до 0,23 процента.

При бизнеса през април в сравнение с март средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет расте с 0,07 пр. п. до 1,17 процента, а обемът на новия бизнес по тези депозити намалява със 17,5 процента (257,5 млн. евро) до 1,212 млрд. евро. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се повишава с 0,02 пр. п. до 0,09 процента.

БНБ съобщи също днес в отделна публикация, че кредитите на неправителствения сектор у нас, включващ нефинансовите и финансовите предприятия, както и домакинствата и нетърговските организации, които обслужват домакинствата, нарастват с 16,3 на сто на годишна база в края на април 2026 година.