Дуа Липа каза „да“ със 75-каратово диамантено колие за над 560 000 долара (СНИМКИ)

Дуа Липа и Калъм Търнър сключиха брак на 31 май по време на церемония в съдебна зала в Лондон. За специалния ден носителката на награда „Грами“ впечатли с елегантна визия, съчетавайки костюм с пола от Schiaparelli и диамантено колие на Bulgari на стойност над половин милион долара. Според InStyle подобно бижу наскоро е било продадено за повече от 567 000 долара.

Персонализираният сватбен тоалет на певицата е вдъхновен от емблематичната булчинска визия на Бианка Джагър, която през 1971 г. се омъжва за фронтмена на Rolling Stones Мик Джагър в подобен стил. Липа заложи на блейзър тип „пясъчен часовник“ с разкроен подгъв и характерните за модната къща сюрреалистични копчета във формата на части от човешкото тяло.

Визията беше допълнена от пола с висока талия, бели обувки на висок ток Christian Louboutin и шапка с широка периферия. Най-впечатляващият акцент обаче беше диамантеното колие Bulgari Serpenti. Модел, сходен с този на Липа, е инкрустиран със 75 карата паве диаманти и е изработен от 18-каратово бяло злато.

През февруари Дуа Липа беше обявена за посланик на Bulgari и оттогава редовно представя бижутата на марката на престижни събития и червени килими по света. В публикация в Instagram певицата сподели, че за нея е изключително специално да работи с толкова емблематична марка и че се радва да бъде част от модна къща, която олицетворява увереност, креативност и модерна женственост.

„Техните бижута винаги добавят перфектния завършек, превръщайки всяка визия в истински момент“, написа тя тогава. По-рано тази година Липа вече беше забелязана с подобно колие Bulgari по време на филмовия фестивал в Кан, който се проведе през май 2026 г.

Липа и Търнър започват връзката си през 2024 г., а през следващата година певицата потвърди годежа им в интервю за британското издание Vogue. „Да, сгодени сме. Много е вълнуващо“, сподели тя тогава. Говорейки за годежния си пръстен, изпълнителката призна, че е истински очарована от него, като допълни, че е прекрасно да знаеш, че човекът, с когото ще прекараш живота си, те познава толкова добре.