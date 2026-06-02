Майчинство в България: Какви обезщетения получават бъдещите майки и кой има право на тях?

Кое е най-важното условие за майчинството у нас?

Държавното обществено осигуряване предоставя няколко вида финансови обезщетения при бременност и раждане, които целят да гарантират доход на родителите в един от най-важните периоди от живота им. Правото на тези плащания обаче зависи от осигурителния статус на лицето.

Освен че трябва да попадат сред категориите осигурени лица, бъдещите родители трябва да отговарят и на определени законови изисквания, за да получат парично обезщетение при бременност и раждане.

Кой има право на майчинство?

От официалния сайт на НОИ става ясно, че за придобиване на това право е необходимо:

1. Да са осигурени за общо заболяване и майчинство

Към датата на започване на отпуска лицето трябва да бъде осигурено за риска „общо заболяване и майчинство“ и за него да се внасят съответните осигурителни вноски.

2. Да имат необходимия осигурителен стаж

За получаване на обезщетение при бременност и раждане се изискват най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено лице за общо заболяване и майчинство.

Важно е да се знае, че този стаж може да бъде както непрекъснат, така и прекъснат, не е задължително да е натрупан непосредствено преди излизането в отпуск, не е необходимо да е придобит при един и същ работодател.

3. Да им е разрешен съответният отпуск

Получаването на обезщетение е обвързано с ползването на съответния вид отпуск, предвиден в трудовото и осигурителното законодателство. Без разрешен отпуск право на обезщетение не възниква.

Специално правило за бащите

От 1 август 2022 г. бащите, които желаят да ползват обезщетение при раждане на дете за срок до 15 дни, трябва да имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство.

Какви обезщетения има?

Има четири основни вида парични обезщетения:

Парично обезщетение при бременност и раждане за период до 410 дни; Обезщетение в размер на 50% от полагаемото майчинство, когато майката не ползва отпуска за бременност и раждане, също за срок до 410 дни; Обезщетение при раждане на дете за срок до 15 дни; Обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст, което се изплаща за оставащия период до изтичане на 410-те дни.

Тези права са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Какво трябва да знаят бъдещите родители?

Ключовото условие за получаване на обезщетение е лицето да бъде осигурено за риска „общо заболяване и майчинство“. Без направени осигурителни вноски във фонда не може да се придобие право на паричните обезщетения, независимо от професията или трудовия статус.

Системата на държавното обществено осигуряване обхваща широк кръг от работещи лица – от наети служители до самоосигуряващи се и държавни служители, като целта е да осигури финансова подкрепа на семействата през периода на бременност, раждане и отглеждане на дете.