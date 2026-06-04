Русия призна за спад в добива на петрол за пръв път

Основните пазари за руския износ на авиационно гориво са държавите от Централна Азия

Русия за първи път официално потвърди, че добивът на петрол в страната е намалял на фона на засилените украински атаки срещу нефтопреработвателната инфраструктура, съобщава АПА. По време на Международния икономически форум в Санкт Петербург вицепремиерът Александър Новак, който отговаря за енергийния сектор, заяви пред ТАСС, че текущото производство е малко по-ниско спрямо началото на годината. Според него причината са извънредни ремонтни дейности в част от руските рафинерии. Новак посочи, че някои нефтопреработвателни заводи преминават през непланирана поддръжка, без да конкретизира какво е наложило ремонтите, цитира БТА.

През последните месеци Украйна значително увеличи атаките с дронове срещу руски рафинерии и енергийни обекти, което доведе до временни прекъсвания и загуби в производството. Новак изрази очакване, че след възстановяването на пълния капацитет на рафинериите добивът ще се върне към предишните си нива. Той подчерта също, че Русия използва своята експортна инфраструктура на максимален капацитет.

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АПА припомня, че Русия преустанови публикуването на официални данни за добива на петрол през април 2023 г., малко повече от година след началото на войната в Украйна. Данни на Международната агенция за енергията показват, че през април руският добив на суров петрол е намалял с около 460 000 барела дневно на годишна база, достигайки приблизително 8,8 милиона барела на ден. Докато Москва продължава ударите по украинската енергийна инфраструктура, Киев все по-често насочва атаките си към руски нефтопреработвателни мощности с цел да ограничи приходите, използвани за финансиране на войната.

Новак акцентира и върху ролята на формата ОПЕК+ за стабилността на световния петролен пазар, въпреки решението на Обединените арабски емирства да се оттеглят от организацията. По думите му ОПЕК и постигнатите споразумения, доказали своята ефективност, допринасят за ограничаване на колебанията на международните пазари. Междувременно Русия забрани износа на авиационно гориво до 30 ноември. Според руските власти тази мярка има за цел да гарантира стабилността на вътрешния горивен пазар след украинските удари по рафинерии и енергийна инфраструктура.

Основните пазари за руския износ на авиационно гориво са държавите от Централна Азия, сред които Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Преди това Москва вече беше наложила ограничения и върху износа на бензин. Според информации на ДПА и Ройтерс през последните дни украински дронове са атакували нефтени съоръжения край Таганрог на Азовско море, както и рафинерия в Саратов край река Волга. Медийни публикации сочат, че ударите в Саратов вероятно са нанесли сериозни щети на производствените мощности.

На този фон назначеният от Москва ръководител на анексирания Крим Сергей Аксьонов обяви ограничения върху продажбата на бензин на полуострова. Новак не изключи и възможността за въвеждане на забрана върху износа на дизелово гориво за производителите, ако ситуацията на вътрешния пазар го наложи. В отговор на въпрос дали правителството разглежда подобна мярка, руският вицепремиер заяви, че всичко е възможно при необходимост.