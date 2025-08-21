Цените на руските горива с нов рекорд след украинските удари по нефтени рафинерии

Украйна редовно напада руски рафинерии и нефтени депа

Руските цени на горивата са близо до рекордни нива, показват данните от фондовата борса, след като поредица от украински атаки срещу рафинерии предизвикаха прекъсвания по време на туристическия сезон. Украйна редовно напада руски рафинерии и нефтени депа, за да попречи на Москва да финансира своята офанзива, съобщава БГНЕС.

Последните удари съвпаднаха с летния туристически сезон и допринесоха за по-високи цени на автомобилния транспорт в сравнение с железопътния и въздушния.

В опит да овладее цените, Русия, един от най-големите производители на петрол в света, въведе тотална забрана на износа на гориво миналия месец, но тя изглежда не е имала голям ефект.

AI-92 и AI-95, двете най-популярни горивни смеси в Русия, се търгуваха на цена около 72 663 и 81 342 хиляди рубли за тон (900 и 1000 долара), близо до историческите си върхове, според търговските данни от стоковата борса в Санкт Петербург.

Руският брокер BKS посочи „ремонтите и новите инциденти в рафинериите“ като причини за скока в цените, отбелязвайки по-високото търсене на гориво, тъй като хората са склонни да карат повече през летните месеци.

Освен това, украинските атаки също са нарушили въздушния и железопътния транспорт, което допълнително е допринесло за скока, заяви брокерската компания.

„Неотдавнашните прекъсвания в нефтопреработвателните заводи в Афипски, Рязан и Саратов може да са намалили доставките на бензин на пазара“, добави BKS, като заяви, че това вероятно е влошило ситуацията.

Украйна заяви, че е нанесла удари по трите рафинерии този месец, но от Русия не е постъпил официален коментар за спиране на производството там. Руското министерство на енергетиката заяви, че повишението на цените се дължи на „високото сезонно търсене и селскостопанските работи“ и подкрепи удължаването на забраната и през септември, без да споменава украинските удари или ремонтни работи в рафинериите.

Недостигът на гориво е най-остър в южната и далечната източна част на Русия, както и в частите на Украйна, контролирани от руските войски, заявиха местните власти.

