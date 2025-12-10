Русия иска да ограничи износа на кеш и злато до 100 грама на човек

Ще бъде забранен неконтролираният износ на парични рубли с неясен произход

Русия подготвя нови ограничения върху износа на кешови рубли и злато като част от по-широка инициатива за ограничаване на сивата икономика, заяви в понеделник вицепремиерът Александър Новак. По думите му тези мерки са включени в план за „прочистване“ на икономическата среда, чието ускорено изпълнение президентът Владимир Путин е разпоредил на правителството, предава Тhe Мoscow times.

Снимка: iStock

Новак уточни, че ще бъде забранен неконтролираният износ на парични рубли с неясен произход, включително към държави от Евразийския икономически съюз. Забрана ще бъде въведена и за износа на златни кюлчета от Русия. Според предложение на Министерството на финансите, физическите лица ще могат да изнасят максимум 100 грама злато.

Златото все по-често замества чуждестранната валута в нелегални сделки, подпомагайки изтичане на капитали и пране на пари, предупреди през септември заместник-финансовият министър Алексей Моисеев. Според Михаил Дягилев, изпълнителен директор на производителя на метали „Красцветмет“, през 2022–2023 г. руснаците са изнесли около 20–25 тона златни кюлчета поради пропуски, създадени от валутния контрол във военновременни условия.

Като цяло правителственият план предвижда намаляване на дела на сивата икономика с 1,5% от БВП през следващите три години и осигуряване на допълнителен 1 трилион рубли (13,1 млрд. долара) бюджетни приходи, отбеляза Новак. Освен ограниченията за износ на рубли и злато, пакетът включва още осем мерки, насочени към вноса на стоки, търговията без касови апарати, самонаетите, криптовалутните операции, нелегалното кредитиране, както и към пазара на алкохол и тютюневи изделия.

Путин подчерта пред официалните лица, че затягането на контрола е основен приоритет както за федералните, така и за регионалните власти. Той посочи, че с увеличаването на ДДС е необходимо да се предотврати навлизането на дейности в сивия сектор и да се гарантира постъпването на всички дължими приходи в бюджета.

