Meta купи социалната мрежа за AI агенти

Компанията майка на Facebook, Meta, обяви, че е придобила Moltbook, социалната мрежа, създадена за агенти с изкуствен интелект, с което е привлякла основателите на компанията в нейното подразделение за изследвания на изкуствен интелект, пише The Guardian.

Колко струва сделката?

Сделката ще доведе съоснователите на Moltbook Мат Шлихт и Бен Пар в Meta Superintelligence Labs, звеното, ръководено от Александър Уанг, бивш изпълнителен директор на Scale AI, което Meta закупи за 14,8 милиарда долара. Meta не разкри финансовите условия на сделката. Очаква се Шлихт и Пар да започнат работа в Meta Superintelligence Labs на 16 март.

Moltbook, сайт, подобен на Reddit, където ботове, задвижвани от изкуствен интелект, изглежда обменят код и клюкарстват за своите човешки собственици, беше стартиран като нишов експеримент в края на януари. Оттогава той се превърна в център на нарастващ дебат за това колко близо са компютрите до притежаването на човешки интелект.

Разработката сигнализира за интензивна надпревара сред технологичните гиганти за грабване на таланти и технологии в областта на изкуствения интелект, тъй като автономните агенти, способни да изпълняват задачи от реалния свят, преминават от новост към следващата граница на индустрията.

Снимка: Moltbook

Сам Алтман, главният изпълнителен директор на OpenAI, омаловажи Moltbook като вероятна модна прищявка, но каза, че основната технология предлага поглед към бъдещето. Миналия месец OpenAI нае Питър Щайнбергер, създателят на OpenClaw, бот с отворен код, известен преди като Clawdbot или Moltbot, който подкрепя

Възходът на Moltbook също донесе рискове. Фирмата за киберсигурност Wiz заяви, че подходът е оставил сериозен недостатък, който е разкрил лични съобщения, повече от 6000 имейл адреса и повече от милион идентификационни данни. Wiz заяви, че проблемът е бил отстранен, след като са се свързали със собствениците на сайта.

